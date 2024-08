Bộ tứ kiếm chém nam Hàn Quốc giành huy chương vàng ba kỳ Olympic liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trong ngày thi đấu thứ 5 tại Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Hàn Quốc đã đón tin vui khi đội tuyển đấu kiếm nam đã gặt hái về được tấm huy chương vàng trong nội dung kiếm chém đồng đội nam diễn ra ở Grand Palais (Pháp).Trong vòng đấu đầu tiên so tài với đội tuyển Hungary tại trận chung kết, kiếm thủ Park Sang-won cân bằng tỷ số 4-4 sau khoảnh khắc kịch tính khiến trọng tài phải dùng công nghệ VAR để phán quyết, và lại ghi thêm điểm tạo lợi thế dẫn trước cho đội nhà. "Anh cả" Gu Bon-gil cũng đã kiểm soát trận đấu một cách khéo léo, giữ vững thế dẫn trước với điểm số suýt soát. Sự cách biệt về điểm số trở nên rõ rệt khi thành viên dự bị Do Kyung-dong vào sân, ghi liền 5 điểm và áp đảo hoàn toàn đối thủ Hungary. Cuối cùng, tuyển thủ Oh Sang-uk đã thực hiện thành công "nhát chém vàng”, đem về điểm số quyết định và giành chiến thắng chung cuộc.Như vậy, bộ tứ Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Park Sang-won và Do Gyeong-dong, được mệnh danh là "New Avengers" (Biệt đội siêu anh hùng mới), giành được tấm huy chương vàng thứ ba liên tiếp ở nội dung này tại các kỳ Olympic, kế tiếp chiếc huy chương vàng tại Olympic London 2012 và Olympic Tokyo 2020. Do ở bộ môn đấu kiếm, mỗi 4 năm một lần lại có hai nội dung đồng đội luân phiên bị loại khỏi danh sách 12 nội dung thi đấu nên kiếm chém đồng đội nam không được thi đấu tại Olympic Rio 2016.Ngoài ra, với tấm huy chương vàng nội dung kiếm chém nam cá nhân và đồng đội nam lần này, "quái vật" đấu kiếm Oh Sang-uk đã trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử đấu kiếm Hàn Quốc giành được hai huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội.Với chiến thắng của đội tuyển đấu kiếm, bảng thành tích của đoàn thể thao Hàn Quốc đến ngày 31/7 (theo giờ địa phương) được bổ sung thêm một tấm huy chương vàng, tạm giữ vị trí thứ 6 toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.