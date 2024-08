Wemakeprice và Tmon bắt đầu hoàn tiền cho khách hàng và tiểu thương

Photo : KBS

Trang mua sắm trực tuyến Wemakeprice ngày 31/7 đã gửi thông tin liên quan đến việc giao các mặt hàng, không bao gồm phiếu quà tặng và gói tour du lịch, đến Cổng thanh toán điện tử (PG), nhằm giải quyết vụ việc các khách mua hàng và doanh nghiệp buôn bán trên nền tảng này đang chịu thiệt hại do không được hoàn lại tiền mua hoặc thanh toán tiền bán. Được biết, Tmon cũng dự kiến gửi thông tin tương tự trong ngày 1/8.Từ cuối tuần trước, các cổng thanh toán điện tử đã bắt đầu nhận yêu cầu hủy thanh toán từ người mua, nhưng vẫn chưa tiến hành hoàn tiền do chưa xác định được hai trang mua sắm trực tuyến này có thực sự không giao hàng hoặc không cung cấp dịch vụ hay không.Để đẩy nhanh tốc độ hoàn tiền cho người tiêu dùng, Cơ quan giám sát tài chính ngày 30/7 đã thiết lập một đội kiểm tra riêng tại trụ sở công ty để thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến thông tin giao hàng từ Wemakeprice và Tmon. Cơ quan tài chính sẽ hướng dẫn các PG để bắt đầu quy trình hoàn tiền ngay khi xác nhận được thông tin giao hàng.Cơ quan tài chính dự đoán ngay cả khi tiếp nhận thêm các yêu cầu hủy thanh toán, tổng giá trị thiệt hại của người tiêu dùng sẽ rơi vào khoảng 55 tỷ won (40,1 triệu USD). Do đó, số tiền mà các PG cần phải tạm ứng để chi trả khách hàng cho đến khi nhận lại từ Wemakeprice và Tmon ước tính khoảng 50 tỷ won (36,5 triệu USD).Trong một tin liên quan, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 1/8 đã cử công tố viên và điều tra viên đến khám xét trụ sở chính Tmon và Wemakeprice, nhà riêng Giám đốc điều hành Ku Young-bae của Qoo10, công ty mẹ của hai sàn thương mại điện tử trên.Tmon và Wemakeprice bị cáo buộc đã duy trì hợp đồng giao dịch với các doanh nghiệp đối tác mặc dù biết rằng khó có thể thanh toán kịp thời do gặp khó khăn tài chính. Ban lãnh đạo của hai trang mua sắm trực tuyến này cũng bị cáo buộc sử dụng tiền thanh toán của người tiêu dùng hoặc tiền phải trả cho những người bán hàng vào mục đích khác trong quá trình mở rộng kinh doanh quá mức.Ngày 30 và 31/7, cơ quan công tố đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác đối với Giám đốc Ku Young-bae về nghi ngờ lừa đảo, biển thủ, tham ô. Viện Kiểm sát đã bố trí tổ điều tra gồm 7 công tố viên chuyên trách vụ việc hai sàn thương mại điện tử Tmon và Wemakeprice chậm thanh toán quy mô lớn kéo dài.