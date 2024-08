Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 7 duy trì mức tăng trưởng 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 7/2024". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 57,49 tỷ USD và 11 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghệ thông tin gồm chíp bán dẫn, màn hình, máy tính và thiết bị truyền thông không dây đã duy trì đà tăng trưởng trong 5 tháng liên tiếp.Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 7 đạt 11,2 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ đà tăng 9 tháng liên tiếp và đã tăng hơn 50% trong suốt 4 tháng. Xuất khẩu màn hình đạt 1,7 tỷ USD, tăng 2,4%, đà tăng liên tục trong 12 tháng; xuất khẩu máy tính giữ đà tăng 7 tháng liền khi tăng 61,6%, đạt 1,2 tỷ USD; và xuất khẩu thiết bị truyền thông không dây cũng tăng 53,6%, đạt 1,5 tỷ USD, xu hướng tăng 5 tháng liền.Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,4 tỷ USD do ảnh hưởng của kỳ nghỉ hè trong các ngành công nghiệp chủ chốt.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 11,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng 7/2023, mức cao nhất trong 21 tháng kể từ tháng 10/2022 (12,2 tỷ USD) do tình hình IT cải thiện dẫn đến xuất khẩu các mặt hàng như chíp bán dẫn và thiết bị truyền thông không dây tăng. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 9,3% đạt 10,2 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 7 từ trước đến nay.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 53,88 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu năng lượng đạt 10,9 tỷ USD, tăng 11,9%, nhờ nhập khẩu dầu thô và khí đốt tăng lần lượt tăng 16,1% và 23,8%.Cán cân thương mại tháng 7 thặng dư 3,6 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 14 tháng liên tiếp.