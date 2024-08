Văn phòng Tổng thống rà soát ảnh hưởng từ căng thẳng Trung Đông tới an ninh, kinh tế Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/8 đã tổ chức hội nghị rà soát về tình hình căng thẳng tại Trung Đông do Chánh Văn phòng chính sách Sung Tae-yoon và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chang Ho-jin đồng chủ trì, kiểm tra những tác động tới an ninh, kinh tế của Hàn Quốc, và thảo luận phương án đối phó. Tình hình tại Trung Đông đang tiếp tục diễn biến xấu đi sau vụ Israel không kích Lebanon và vụ lãnh đạo Hamas (Palestine) bị ám sát tại Iran.Các quan chức tham gia đã phân tích về lập trường của các quốc gia liên quan, dự báo diễn biến tình hình thời gian tới; xem xét đối sách ngoại giao, phương án đảm bảo an toàn cho người dân, đối sách sơ tán công dân khi xảy ra tình huống nguy cấp.Văn phòng Tổng thống nhận định tình hình tại Trung Đông đã kéo giá dầu quốc tế tăng, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới cung cầu trong nước. Thị trường tài chính trong và ngoài nước vẫn đang khá ổn định trước tâm lý kỳ vọng về sự thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ.Chính phủ sẽ đề cao cảnh giác trước khả năng tình hình Trung Đông có diễn biến bất ngờ; tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình thị trường trong và ngoài nước, tham vấn chặt chẽ để có biện pháp đối phó cần thiết một cách kịp thời theo hướng dẫn đối phó từng giai đoạn.Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun cùng ngày đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình Trung Đông, tiếp tục khuyến nghị người dân đang sống tại các quốc gia đã được ban cảnh báo du lịch mức 3, trong đó có Lebanon, nhanh chóng sơ tán; người dân có kế hoạch du lịch thì hủy hoặc hoãn lịch trình tới các nước này.Cảnh báo du lịch mức 3 (khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch), được ban với những quốc gia đang tồn tại "mối đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn và tính mạng của công dân". Hiện tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang ban cảnh báo du lịch mức 3 với toàn bộ lãnh thổ Lebanon, một phần khu vực thuộc Iran, Israel, Palestine.Vào 30/7 (giờ địa phương), Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào thủ đô Belarus của Lebanon nhằm truy cứu trách nhiệm về việc nước này tấn công vào lãnh thổ đóng chiếm của Telviv. Cùng ngày, lãnh đạo tối cao của Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát bằng tên lửa tại Iran, làm căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Ông Haniyeh từng đại diện cho Hamas tham gia đàm phán đình chiến với Israel, đang trong chuyến thăm Tehran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Lực lượng Hamas tuyên bố Israel đứng sau vụ ám sát này, còn lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thì đã ra chỉ thị "tấn công trả đũa" Israel.