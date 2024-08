Tuyên bố Chủ tịch ARF 2024 không có nội dung lên án hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Lào, nước Chủ tịch Diễn đàn An ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF), ngày 30/7 (giờ địa phương) đã đưa ra Tuyên bố Chủ tịch, phản ánh ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước, trong đó gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.Tuyên bố cho biết Ngoại trưởng của nhiều nước đã bày tỏ quan ngại hết sức nghiêm trọng về việc Bắc Triều Tiên gia tăng các vụ phóng tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cũng như tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao của các nước hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ nghiêm ngặt nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID) trên bán đảo Hàn Quốc.Tuy nhiên, Tuyên bố trên lại không đề cập tới nội dung lên án hợp tác quân sự Nga-Triều, điều mà Chính phủ Hàn Quốc vẫn luôn nhấn mạnh. Trong các Tuyên bố trước đây, chủ thể bày tỏ lo ngại về Bắc Triều Tiên được ghi là "hội nghị" (the meeting), nhưng trong văn kiện lần này lại được thay thế là "nhiều Bộ trưởng" (many minister). Điều này cho thấy có một số nước tham gia Diễn đàn đã có ý kiến phản đối.Lý do được cho là bởi tại ARF lần này, các bên đương sự gồm Nga, Bắc Triều Tiên đều tham gia. Trong khi đó, nước Chủ tịch sự kiện năm nay là Lào lại có mối quan hệ gần gũi với Bắc Triều Tiên, bất kể Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vốn vẫn luôn giữ vai trò tương đối trung lập giữa các bên từ trước tới nay.Thêm vào đó, lập trường phản đối mạnh mẽ Mỹ của Nga và Bắc Triều Tiên cũng không được đưa vào Tuyên bố năm nay.Về vấn đề xung đột trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là "biển Đông"), Tuyên bố cho biết Ngoại trưởng một số nước đã bày tỏ lo ngại liên quan, nhưng lại không đề cập đến các bên đương sự như Mỹ, Trung Quốc và Philippines. Liên quan tới Myanmar, nước đang bị chính quyền quân sự kiểm soát, Tuyên bố chỉ nêu những nội dung chung chung như kêu gọi chấm dứt ngay các hành động bạo lực, hối thúc các bên có biện pháp cụ thể.Ngoài ra, các nước tham dự ARF cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, kêu gọi các bên liên quan chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN năm nay đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào vào ngày 27/7 vừa qua, với sự tham gia của 10 nước ASEAN cùng các nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.