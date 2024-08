Âm nhạc đại chúng Hàn Quốc dẫn đầu doanh số bán vé biểu diễn nửa đầu năm 2024

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Cơ quan Quản lý nghệ thuật Hàn Quốc (Korea Arts Management Service - KAMS) công bố, doanh số vé biểu diễn âm nhạc đại chúng trong nửa đầu năm 2024 đạt 300,85 tỷ won (220,5 triệu USD), tăng 57,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số vé bán ra là 2.461.000 vé, tăng 38%.Trong khi đó, doanh thu vé nhạc kịch (musical) đạt 218,85 tỷ won (160,4 triệu USD), xếp vị trí thứ hai. Đây là lần đầu tiên doanh số vé âm nhạc đại chúng vượt qua doanh số vé nhạc kịch trong nửa đầu năm, kể từ sau khi có phân tích về doanh số vé thị trường biểu diễn trong nước vào năm 2020.Các chuyên gia cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, nhu cầu các sự kiện biểu diễn âm nhạc đại chúng quy mô lớn trên 10.000 chỗ tăng cao, kéo doanh số bán vé tăng theo, thêm vào đó giá vé bình quân lại liên tục tăng.Doanh số vé biểu diễn âm nhạc truyền thống (Gukak) và múa đạt lần lượt 2,11 tỷ won (1,5 triệu USD) và 5,99 tỷ won (4,4 triệu USD), giảm 2,7% và 16,2% so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, doanh số bán vé biểu diễn âm nhạc phương Tây (nhạc cổ điển) đạt 47,64 tỷ won (34,9 triệu USD), tăng gấp hơn 10 lần trong vòng 4 năm.