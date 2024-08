Bắc Triều Tiên vẫn im ắng trước đề xuất viện trợ phắc phục thiệt hại mưa lũ của miền Nam

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Park Jong-sul ngày 1/8 đã gửi lời an ủi sâu sắc tới người dân Bắc Triều Tiên bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ thực phẩm, vật tư y tế khẩn cấp một cách nhanh chóng cho người dân miền Bắc.Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim In-ae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2/8 cho biết Bộ Thống nhất đã thử liên lạc với miền Bắc thông qua kênh Văn phòng liên lạc liên Triều, nhưng cho tới hiện tại Bình Nhưỡng vẫn chưa có câu trả lời về đề xuất viện trợ. Bà Kim từ chối đưa ra nhận định về tình hình, chỉ bày tỏ hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ sớm đáp lại đề xuất của phía Hàn Quốc.Mặt khác, truyền thông miền Bắc chỉ đưa tin liên quan tới việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ, nhưng không nhắc đến đề xuất viện trợ của phía miền Nam. Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 2/8 kêu gọi các đảng viên phải gương mẫu đi đầu, dốc toàn lực để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Hãng thông tấn trung ương miền Bắc sáng cùng ngày cũng chỉ đăng tải tin tức về tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ.