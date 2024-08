Thứ trưởng Ngoại giao các nước IP4 thảo luận phương án hợp tác an ninh

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Kim Hong-kyun ngày 31/7 vừa qua đã nhóm họp trực tuyến với người đồng cấp của ba nước Nhật Bản, Australia và New Zealand, chia sẻ đánh giá về tình hình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) Stefano Sannino, và thảo luận phương án hợp tác về kinh tế, an ninh mạng, đối phó với thông tin giả mạo.Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand là 4 nước đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (gọi tắt là IP4), đã ba năm liên tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO từ năm 2022, thời điểm bùng nổ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với các mối đe dọa bắt nguồn từ Nga và Trung Quốc, như chiến tranh Nga-Ukraine và khủng hoảng chuỗi cung ứng bởi cuộc chiến tranh này.Được biết, cả ba cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao của các nước IP4, bao gồm cả lần này, đều được tổ chức theo đề nghị của EU.