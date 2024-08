Photo : YONHAP News

Tòa án phúc thẩm của Montenegro ngày 1/8 (giờ địa phương) đã ấn định phán quyết của Tòa án cấp cao thành phố Podgorica về việc dẫn độ nhà sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST), về Hàn Quốc.Trong văn bản phán quyết, Tòa án phúc thẩm Montenegro cho biết cả Viện Kiểm sát và phía luật sư đều không kháng cáo quyết định của Tòa án cấp cao Podgorica, cho phép dẫn độ ông Kwon về Hàn Quốc và bác bỏ đề nghị dẫn độ phạm nhân của phía Mỹ. Do vậy, quyết định của Tòa án cấp cao có hiệu lực ràng buộc pháp lý.Trước đó, Tòa án sơ thẩm đã công nhận rằng về mặt trình tự, phía Hàn Quốc đã đề nghị dẫn độ tội phạm sớm hơn Mỹ, nên được ưu tiên hơn. Sau đó, Tòa án cấp cao cũng đã tán thành rằng lý do mà Tòa sơ thẩm đưa ra là chính xác và đầy đủ.Ngay trước khi xảy ra vụ tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, tháng 4/2022, ông Kwon đã xuất cảnh sang Singapore và lặn mất tăm. Ông này đã nhập cảnh vào Montenegro sau khi quá cảnh tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Serbia. Ngày 23/3 năm ngoái, ông Kwon bị bắt giữ tại sân bay Podgorica sau 11 tháng bỏ trốn do dùng hộ chiếu giả khi đang định lên một máy bay thuê bao để bay tới UAE.