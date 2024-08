Giá tiêu dùng tháng 7/2024 của Hàn Quốc tăng trở lại sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/8 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 7/2024, cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 114,13 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt đà giảm từ kể từ tháng 3 năm nay.Nguyên nhân được cho là do giá các mặt hàng nông sản và dầu mỏ tăng trong tháng 7. Cụ thể, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 5,5%, giá sản phẩm công nghiệp, bao gồm cả dầu mỏ, tăng 2,6%, đã đẩy giá hàng hóa tăng 2,9%. Đặc biệt, giá dầu mỏ đã tăng tới 8,4% so với một năm trước, ghi nhận mức cao nhất kể từ sau tháng 10 năm 2022 (10,3%).Cục Thống kê quốc gia giải thích mức giảm thuế xăng dầu thu hẹp trong khi giá dầu quốc tế lại tăng đã khiến giá dầu tăng cao, thêm vào đó là hiệu ứng cơ sở từ việc giá dầu trong năm ngoái giảm.Trong số các mặt hàng nông sản, giá lê tăng đến 154,6%, táo tăng 39,6%, lá kim (rong biển khô) tăng 29,6% so với một năm trước. Giá lê ghi nhận mức tăng cao kỷ lục kể từ lập thống kê liên quan, do sản lượng năm ngoái thấp trong khi hiện vẫn chưa đến mùa thu hoạch.Chỉ số giá mặt hàng nông sản và dầu mỏ, không bao gồm các mặt hàng biến động giá lớn, tăng 2,1% so với một năm trước. Giá dịch vụ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá dịch vụ ăn ngoài tăng 2,9%.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 2,1%, mức tăng cao hơn so với tháng 6 vừa qua.Giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 2,2%. Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, gồm chủ yếu các mặt hàng có tần suất mua thường xuyên, tăng 3%.