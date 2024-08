Hàn Quốc gặt hái thêm huy chương bạc và đồng Olympic nhờ kiếm chém đồng đội nữ và Judo đồng đội nam nữ

Photo : YONHAP News

Đội tuyển đấu kiếm nữ Hàn Quốc gồm Yoon Ji-su, Jeon Ha-young, Choi Se-bin, Jeon Eun-hye đã mang về tấm huy chương bạc sau khi để thua các kiếm thủ Ukraine với tỷ số 42-45 trong trận chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nữ tại Thế vận hội mùa hè Paris diễn ra vào ngày 3/8 (giờ địa phương). Đây là thành tích cao nhất mà đội tuyển kiếm chém Hàn Quốc giành được ở nội dung đồng đội nữ, sau tấm huy chương đồng tại Olympic Tokyo 2020.Ở hiệp đầu, các kiếm thủ Hàn Quốc đã thua trước đối thủ với tỷ số 3-5, nhưng sau đó tình thế lật ngược trong hiệp đấu thứ hai khi Hàn Quốc vươn lên dẫn trước với tỷ số 10-8. Các nữ kiếm thủ xứ kimchi đã thành công không để đối thủ lội ngược dòng cho tới hiệp đấu thứ 8, nhưng đáng tiếc lại để thua trong hiệp đấu cuối cùng với tỷ số 42-45.Mặt khác, đội tuyển Judo của Hàn Quốc cũng giành được chiếc huy chương đồng đầu tiên trong lịch sử ở nội dung hỗn hợp nam nữ. Nam võ sĩ Kim Jong-min và nữ võ sĩ Kim Ha-yun đã hạ gục các đối thủ đến từ Đức trong trận tranh huy chương đồng với tỷ số 4-3.Nội dung đồng đội nam nữ Judo có sự tham gia của ba võ sĩ nam (hạng cân 73 kg, 90 kg và trên 90 kg) và ba võ sĩ nữ (hạng cân 57 kg, 70 kg và trên 70 kg), đội nào giành được 4 trận thắng trước thì sẽ chiến thắng chung cuộc. Do đội tuyển Hàn Quốc không có võ sĩ nam ở hạng cân 73 kg và võ sĩ nữ hạng cân 70 kg, nên vận động viên nam An Ba-ul hạng cân 66 kg đã thi đấu ở hạng cân 73 kg, vận động viên Kim Ji-su hạng cân 63 kg thi đấu ở hạng cân 70 kg. Còn vận động viên Lee Joon-hwan hạng cân 81 thi đấu ở hạng cân 90 kg thay cho nam võ sĩ Han Ju-yeop.Mặc dù Lee Joon-hwan đã để thua trong lượt đấu đầu tiên, song các võ sĩ hạng nặng Kim Ha-yun và Kim Jong-min đã lần lượt giành chiến thắng sau đó. Trong lượt trận thứ 4, nữ võ sĩ Huh Mi-mi cũng thành công hạ gục đối thủ, trong khi An Ba-ul và Kim Ji-su do bất lợi về cân nặng nên đã hòa với các đối thủ đến từ Đức. Tiếp đó, trong trận Golden Score (Điểm vàng), An Ba-ul đã giành chiến thắng do đối thủ phạm lỗi, tỷ số 4-3.Kết thúc ngày thi đấu thứ 9 tại Olympic Paris, đội tuyển Hàn Quốc xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương, với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.