Bình Nhưỡng bố trí 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới ở khu vực biên giới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/8 đưa tin cho biết miền Bắc một ngày trước đã tổ chức lễ bàn giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới do các doanh nghiệp quốc phòng của nước này sản xuất cho các đơn vị quân đội biên giới tuyến đầu.Theo hình ảnh mà truyền thông Bắc Triều Tiên công bố, có thể phỏng đoán hệ thống vũ khí bàn giao cho quân đội lần này là bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) "Hwasong-11 Ra". Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae đã tham gia sự kiện này. Đây là lần đầu tiên con gái nhà lãnh đạo Kim xuất hiện trở lại sau lễ hoàn công Phố Jonwi (Bình Nhưỡng) vào ngày 14/5 vừa qua.Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim cho biết những thiết bị vũ trang bàn giao cho quân đội lần này sẽ được dùng cho các hoạt động quân sự quan trọng ở khu vực biên giới, và tất nhiên đây chỉ mới đạt được mục tiêu giai đoạn đầu trong kế hoạch xây dựng lực lượng tên lửa cho các đơn vị tuyến đầu. Ông Kim khẳng định mỗi năm sẽ cho thế giới thấy được quá trình thay thế vũ khí thế hệ mới của miền Bắc, bởi chỉ có vậy thì mới có thể giúp nước này có được năng lực răn đe đặc biệt để ngăn chặn chiến tranh.Chủ tịch Bắc Triều Tiên nhấn mạnh không thể hài lòng với năng lực răn đe chiến tranh đang sở hữu được, nhất là khi môi trường an ninh xung quanh miền Bắc đang đối diện với sự thay đổi lớn về chiến lược và cơ cấu khi mối quan hệ đồng minh do Mỹ dẫn dắt đang biến thành khối quân sự dựa trên nền tảng hạt nhân.Ông Kim chỉ ra rằng hòa bình thực sự được đảm bảo bằng việc xây dựng sức mạnh vững chắc. Nước Mỹ mà Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt không chỉ là một Chính phủ lên nắm quyền vài năm rồi xuống, mà là một quốc gia thù địch với cả thế hệ con cháu miền Bắc. Phát biểu này của nhà lãnh đạo Kim được cho là thể hiện quyết tâm trong việc phát triển tên lửa và hạt nhân trái phép, bất chấp kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.Trước đây, mỗi khi hai nước Hàn-Mỹ xây dựng hay thực hiện kế hoạch đối phó với Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đều quy kết trách nhiệm đối với Seoul và Washington trong việc khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc. Việc nước này bố trí bệ phóng tên lửa chiến thuật cho lực lượng tiền tuyến lần này được phân tích là nhằm thể hiện rõ ràng hơn mối đe dọa khi năng lực hạt nhân được đẩy cao hơn.