Bắc Triều Tiên lên án Khung hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/8 đã đăng bài bình luận với đề mục "Hợp tác ba bên sẽ đẩy nhanh thời gian diệt vong của cả ba", trong đó lên án biên bản ghi nhớ hợp tác về "Khung hợp tác an ninh ba bên" (TSCF) được Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ký kết vào ngày 28/7 vừa qua là nước cờ đầu tiên cho một âm mưu phạm tội nhằm biến quan hệ đồng minh quân sự ba nước thành đồng minh hạt nhân.KCNA cho rằng nếu như Seoul, Washington và Tokyo tổ chức định kỳ cuộc tập trận đa miền "Freedom Edge" thì môi trường an ninh của bán đảo Hàn Quốc và khu vực rơi vào trạng thái kiệt quệ, tồi tệ nhất là một điều rõ ràng.Hãng thông tấn miền Bắc chỉ ra lý do mà Chính phủ ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác an ninh là nhằm duy trì sức mạnh quân sự của đồng minh hạt nhân ba bên tại khu vực, bất kể là chính quyền của mỗi nước có thay đổi đi chăng nữa.Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải từ bỏ cuộc chạy đua ở lại Nhà Trắng trước áp lực bị buộc rút khỏi vị trí ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới, còn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng cầm quyền tồi tệ. Vậy nên, việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh ba bên chẳng khác nào hành động điên cuồng chung của những kẻ đã "hết thời".Trong bối cảnh này, Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ đập tan và trấn áp các hành động thù địch mang tính khiêu khích của Mỹ và bọn tay sai, bằng năng lực tự vệ mạnh mẽ và áp đảo bất kể kẻ thù có ý đồ hay lựa chọn gì đi chăng nữa, nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định của bán đảo Hàn Quốc và khu vực.Trong biên bản ghi nhớ hợp tác về "Khung hợp tác an ninh ba bên", ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cam kết sẽ tổ chức định kỳ cuộc tập trận chung giữa ba bên, tổ chức định kỳ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và tăng cường hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên của ba nước theo thời gian thực. TSCF có hình thức là biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC), không mang tính ràng buộc về pháp lý, với mục đích là lập ra căn cứ hợp tác thiết thực với các hạng mục cụ thể hơn là biên bản ghi nhớ (MOU).