Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió trong ngày 5/8, trước nỗi lo sợ nền kinh tế Mỹ suy thoái. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 2.441,55 điểm, giảm 234,64 điểm (8,77%), mức giảm sâu kỷ lục.Ngay từ đầu phiên, chỉ số KOSPI đã giảm 2,42% so với phiên trước, lần lượt rơi khỏi mốc 2.600 điểm rồi 2.500 điểm. Tới 2 giờ 14 phút chiều, chỉ số này đã giảm hơn 8%, khiến Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế "ngừng giao dịch tự động" (circuit breaker) trong vòng 20 phút. Sau khi các giao dịch được nối lại, chỉ số KOPSI giảm hơn 10%, thậm chí có lúc còn rơi khỏi ngưỡng 2.400 điểm.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa phiên cùng ngày ở mức 691,28 điểm, giảm 88,05 điểm 11,3%. Sàn giao dịch này cũng đã bị lệnh tạm ngừng giao dịch tự động vào lúc 1 giờ 56 phút chiều.Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, sàn giao dịch chứng khoán trong nước bị lệnh ngừng giao dịch tự động kể từ phiên giao dịch ngày 19/3/2020.Vào sáng cùng ngày, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ban ngành hữu quan, rà soát tình hình thị trường tài chính trong và ngoài nước, phương hướng đối phó trước tình hình thị trường chứng khoán thế giới, trong đó bao gồm Mỹ, có sự điều chỉnh mạnh.Chính phủ sẽ đề cao cảnh giác, duy trì cơ chế giám sát chung liên ngành 24/24 giờ đối với thị trường tài chính trong và ngoài nước, trao đổi chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan để đối phó kịp thời theo từng kịch bản khi cần thiết.Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường sức bật, bàn đạp an toàn cho thị trường vốn, ngoại hối trước các tác động từ bên ngoài, thông qua chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp, hiện đại hóa thị trường ngoại hối, trái phiếu, mở rộng chuỗi cung ứng.Cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự lao dốc mạnh giữa tâm lý lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể sắp rơi vào suy thoái, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn không mấy khả quan, nhà đầu tư chốt lời do giá cổ phiếu đã tăng trong suốt thời gian qua.