Miền Bắc bác nội dung đưa tin của truyền thông miền Nam về tình hình thiệt hại do mưa lũ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thăm và trao tặng huân chương cho lực lượng trực thăng cứu hộ thành công người dân ở khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.Tại đây, ông Kim cho biết truyền thông của quân địch đang rêu rao rằng số người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Bắc có thể lên tới 1.000 cho tới 1.500 người, bịa đặt thông tin nhiều trực thăng bị rơi khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ người dân. Mục đích chiêu trò tuyên truyền xảo quyệt này của Seoul là hết sức rõ ràng, "kẻ địch vẫn mãi là kẻ địch".KCNA cho biết nhà lãnh đạo miền Bắc đã chỉ ra bộ mặt thật xấu xa, thói xấu "cặn bã" của Hàn Quốc, đang thực hiện một cuộc chiến tuyên truyền hòng hạ bệ Bắc Triều Tiên.Chính phủ Hàn Quốc đang phỏng đoán số người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ ở Bắc Triều Tiên là từ 1.000 tới 1500 người. Trước đó, báo Lao động miền Bắc đưa tin có hơn 5.000 người dân ở thành phố Sinuiju và huyện Uiju (tỉnh Bắc Pyongan) bị cô lập do mưa lũ. Nước này đã điều động trực thăng và cứu hộ được hơn 4.200 người dân.Một nguồn thạo tin miền Bắc cho biết một số trực thăng đã bị rơi trong quá trình cứu hộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định chỉ có một trực thăng đã phải hạ cánh khẩn cấp khi đang làm nhiệm vụ nhưng may mắn là không có ai bị thương vong. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh chính quyền nước này quan tâm tới việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đời sống người dân tương tự như quốc phòng.Cho tới thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn chưa trả lời về đề xuất viện trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ của phía miền Nam, dù Seoul đã nỗ lực điện đàm qua Văn phòng liên lạc liên Triều.