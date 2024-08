Các tổ chức quốc tế ngỏ ý hỗ trợ Bắc Triều Tiên khắc phục thiệt hại do lũ lụt

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 3/8 đưa tin Điều phối viên Liên hợp quốc thường trú tại Bắc Triều Tiên Joe Colombano cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng quay trở lại miền Bắc để hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục thiệt hại do mưa lũ về dài hạn. Quan chức này cũng gửi lời an ủi sâu sắc tới người dân miền Bắc chịu thiệt hại do mưa lũ, dù vẫn chưa có báo cáo chính xác thương vong về người.Ông Joe Colombano được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú tại Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 năm nay, nhưng vẫn chưa thể tới miền Bắc tiếp quản công việc.Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên để đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ; hy vọng các nhân viên của tổ chức này sớm có thể quay trở lại miền Bắc.Cuối tháng trước, các địa phương ven lưu vực sông Amnok (Áp Lục) như thành phố Sinuiju, huyện Uiju (tỉnh Bắc Pyongan), thành phố Manpo (tỉnh Chagang) của Bắc Triều Tiên bị lũ lụt nghiêm trọng, hứng chịu thiệt hại quy mô lớn. Các tổ chức quốc tế đều đang chú ý theo dõi tình hình tại miền Bắc, thăm dò khả năng viện trợ nhân đạo cho nước này.Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Soo-kyung ngày 2/8 cho biết nhiều tổ chức quốc tế đã ngỏ ý viện trợ cho miền Bắc, và Seoul đang dõi theo phản ứng của Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn chưa thông báo chính thức tình hình và quy mô thiệt hại cho các tổ chức quốc tế.Nhà nghiên cứu Lee Sang-geun thuộc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc phân tích Bình Nhưỡng không dự trữ vật tư cần thiết để đối phó với thiên tai, nên khó giảm thiểu được thiệt hại mỗi khi xảy ra lũ lụt. Trong khi đó, chính quyền nước này lại chưa cho phép nhân viên các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ (NGO) nhập cảnh, từ chối sự viện trợ của Chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế, nên sẽ khó có thể đối phó hiệu quả với thiệt hại do lũ lụt.