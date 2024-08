Nắng nóng tại Hàn Quốc khiến hơn 10 người tử vong chỉ trong vòng một tuần

Photo : YONHAP News

Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Hàn Quốc đang gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong vòng một tuần (29/7-4/8) đã nhận được báo cáo từ hơn 500 phòng cấp cứu thuộc các cơ sở y tế trên toàn quốc về 685 ca mắc các bệnh do nắng nóng. Con số này chiếm 40,5% trong tổng số 1.690 trường hợp được ghi nhận từ ngày 20/5 đến ngày 4/8 năm nay.Số người mắc bệnh liên quan đến nắng nóng tăng mạnh dẫn đến số ca tử vong cũng có xu hướng gia tăng. Cụ thể số bệnh nhân qua đời trong tuần trước (29/7-4/8) lên tới 10 người, chiếm 71% trên tổng số 14 người tử vong vì nắng nóng từ đầu năm đến nay.Trong số các bệnh nhân bị say nắng, sốc nhiệt, người trên 65 tuổi chiếm 33%, người trong độ tuổi 20 và 30 lần lượt là 10,2% và 12,2%.Xét theo loại bệnh, kiệt sức do nắng nóng chiếm tỷ lệ cao nhất với 53,8%, tiếp theo là sốc nhiệt chiếm 22,7%, chuột rút và ngất xỉu lần lượt là 13,3% và 8,6%.Về địa điểm phát bệnh, 79,6% trường hợp xảy ra ở ngoài trời như nơi làm việc hoặc ruộng đồng, song vẫn có 20,4% mắc bệnh dù ở trong nhà.Do đó, người dân được khuyến cáo cần nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ và thường xuyên uống nước điện giải để hỗ trợ giảm thiểu triệu chứng kiệt sức do nắng nóng. Nếu triệu chứng kéo dài hơn 1 giờ hoặc không có dấu hiệu hồi phục thì cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.