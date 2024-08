Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 5/8 đưa tin cho biết ảnh vệ tinh của hãng vệ tinh tư nhân Planet Labs (Mỹ) chụp ngày 2/8 vừa qua cho thấy nhiều bờ đê ngăn lũ thuộc ngôi làng ở xã Dongha của đảo Wihwa nằm trên sông Amnok (Áp Lục) giáp với biên giới Trung Quốc của Bắc Triều Tiên đã bị sập, khiến khu vực vùng trũng bị nhấn chìm trong nước lũ. Ảnh chụp còn cho thấy một dòng nước lũ dài 4 km mới xuất hiện, chảy cắt ngang qua đảo Wihwa.Trả lời phỏng vấn của RFA, chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh Jacob Bogle (Mỹ) cho biết phần lớn thiệt hại có vẻ chỉ giới hạn ở các khu đất canh tác nông nghiệp và các công trình nông nghiệp, nhưng nếu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng thì hàng chục ngôi nhà của người dân sẽ có khả năng bị ngập một phần. Chuyên gia này cho rằng nhìn trên ảnh chụp từ vệ tinh thì nhà máy lọc nước Sinuiju không thấy bị chìm trong nước, song vào cuối tháng 7 khi mực nước lũ đạt tới mức đỉnh điểm thì có vẻ nhà máy lọc nước này đã bị ngập.Nếu như nhà máy lọc nước bị ngập thì có thể xảy ra nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, và phát sinh bệnh truyền nhiễm lây qua đường nước. Nhà máy lọc nước Sinuiju từ bị chìm trong nước lũ do mưa lớn vào tháng 8 năm 2010, khi đó Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã phải cũng cấp hơn 5,8 triệu lít nước uống cho 16.000 người dân sống ở lưu vực sông Amnok.Tuy nhiên, hiện tại chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn chưa cho phép nhân viên của các tổ chức quốc tế nhập cảnh trở lại, sau khi những người này rời khỏi Bình Nhưỡng do biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 của nước này. Do đó, RFA đặt ra câu hỏi liệu cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ kịp thời cho người dân miền Bắc được hay không.