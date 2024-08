Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 6/8 công bố kết quả phân tích những tác động của làn sóng hàng xuất xứ Trung Quốc giá rẻ tới ngành chế tạo trong nước, trong đó nhận định sự công kích bởi hàng hóa Trung Quốc giá thấp sẽ có khả năng kéo dài.Trước đó, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố số liệu thống kê cho biết tỷ lệ tồn kho hàng thành phẩm của nước này đã tăng từ 6,94% tháng 10/2020 lên 20,11% trong tháng 4/2022 do tiêu dùng và nền kinh tế bất động sản trì trệ trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19.Các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu hàng tồn kho do sản xuất dư thừa ra nước ngoài với giá thành thấp, đã giúp tỷ lệ tồn kho rớt xuống mốc 1%, tuy nhiên tỷ lệ tồn kho hàng thành phẩm đã tăng lên 4,67% trong tháng 7 vừa qua.Theo kết quả khảo sát với 2.228 doanh nghiệp chế tạo trên toàn Hàn Quốc, có 27,6% doanh nghiệp trả lời doanh số và đơn hàng trên thực tế đã bị ảnh hưởng từ việc Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm với giá rẻ. 42,1% doanh nghiệp cho biết đến nay vẫn không bị ảnh hưởng nhưng khả năng sẽ chịu tác động trong tương lai.Đặc biệt, làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc được cho là tác động lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng ra nước ngoài hơn là doanh nghiệp cung cấp hàng ra thị trường nội địa. Xét theo các ngành nghề, có 61,5% doanh nghiệp ở lĩnh vực pin thứ cấp cho biết bị ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.Một công ty chuyên xuất khẩu linh kiện trọng tâm của pin thứ cấp sang Mỹ cho biết các công ty cạnh tranh sẽ mua vào nguyên vật liệu xuất xứ Trung Quốc với giá rẻ để đẩy giá thành thấp xuống, hòng xâm chiếm thị phần. Nhưng nếu dùng nguyên vật liệu xuất xứ Trung Quốc để giảm giá thành sản phẩm thì đồng nghĩa với việc phải từ bỏ thị trường Mỹ. Do đó, doanh nghiệp trở nên đắn đo hơn trong việc đưa ra lựa chọn.KORCHAM giải thích các doanh nghiệp sản xuất pin vốn đang gặp khó khăn do nhu cầu xe điện giảm, nay lại càng rơi vào thế khó hơn trước làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc.Ngoài ra, những ngành nghề khác như may mặc (46,4%), mỹ phẩm (40,6%) và thép (35,2%) cũng chịu ảnh hưởng bởi làn sóng này. Ngược lại, ngành ô tô, thiết bị chính xác, dược và sinh học chịu thiệt hại tương đối thấp hơn. Về loại hình thiệt hai, giảm giá bán (52,4%), giao dịch thị trường nội địa giảm (46,2%), doanh số xuất khẩu ra nước ngoài (23,2%).Có 46,9% doanh nghiệp trả lời sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, như phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, để đối phó với tình trạng trên. Mặt khác, có 39,5% doanh nghiệp lo ngại nếu như Trung Quốc nâng cao công nghệ, thì trong vòng 4-5 năm tới, các doanh nghiệp nước này có thể vượt mặt Hàn Quốc về năng lực công nghệ.Do đó, 37,4% doanh nghiệp cho rằng Chính phủ cần có biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, 25,1% cho rằng cần mở rộng hỗ trợ vào nghiên cứu và phát triển và 15,9% nhận định cần hỗ trợ để tìm kiếm các thị trường mới.