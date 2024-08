Chỉ số KOSPI và KOSDAQ tăng trở lại chỉ một ngày sau khi ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục

Photo : YONHAP News

Sau khi hứng chịu cú sốc giảm sâu kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 5/8, Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8 ở mức 2.522,15 điểm, tăng 80,6 điểm (3,3%) so với một ngày trước.Chỉ số KOSPI khởi đầu phiên giao dịch cùng ngày ở mức 2.533,34 điểm, tăng 91,79 điểm (3,76%) so với phiên giao dịch ngày hôm trước, và duy trì xu thế tăng ở mức 3% suốt cả phiên, thậm chí đầu phiên có lúc còn tăng tới 5,62%.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng kết phiên ở mức 732,87 điểm, tăng 41,59 điểm (6,02%) so với một ngày trước, quay về lại mức 700 điểm.Trước tình hình các chỉ số tăng trở lại sau khi có những điều chỉnh trên thị trường, hai sàn giao dịch KOSPI và sàn KOSDAQ đã phải kích hoạt cơ chế ngừng mọi giao dịch mua vào (sidecar) vào lúc 9 giờ 6 phút sáng cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ sau tháng 3 năm 2020, thời điểm giá cổ phiếu bấp bênh do dịch COVID-19, cơ chế "sidecar" được tái khởi động sau khi cơ chế "ngừng giao dịch tự động" (circuit breaker) được kích hoạt một ngày trước.Giá cổ phiếu tăng trở lại trong ngày 6/8 được đánh giá là đã cho thấy có sự điều chỉnh một phần trên thị trường trước sự lo ngại quá mức. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Hàn Quốc thời gian tới sẽ có nhiều biến số khó đoán khi Mỹ công bố thêm các chỉ số kinh tế, xu thế đồng yen của Nhật Bản và những bất ổn ở khu vực Trung Đông.