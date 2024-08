Hàn Quốc ban cảnh báo sốt rét trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 7/8 đã ban lệnh cảnh báo sốt rét trên toàn quốc sau khi phát hiện động vật nguyên sinh trong muỗi truyền bệnh sốt rét. Số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét tại Hàn Quốc từ đầu năm đến ngày 27/7 là 349 người, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Sốt rét có tên khoa học là Malaria, là một bệnh điển hình do muỗi đốt và có các triệu chứng giống bệnh cảm như sốt, ớn lạnh, nhức đầu và nôn mửa. Người mắc bệnh này thường do bị muỗi đốt vào buổi tối, thời điểm muỗi hoạt động nhiều nhất, đặc biệt khi nghỉ ngơi ngoài trời trong tình trạng đổ mồ hôi hoặc đi dạo gần hồ, công viên, các vũng nước nơi muỗi dễ sinh sản và phát triển.Khi bị muỗi Anopheles (tên khoa học Anopheles sinensis), vật chủ trung gian truyền bệnh sốt rét đốt, động vật nguyên sinh sẽ đi qua gan rồi vào máu, xâm nhập và sinh sôi trong các tế bào hồng cầu, dẫn đến mắc bệnh sốt rét. Các triệu chứng điển hình của sốt rét là ớn lạnh, đau đầu, buồn nôn và đổ mồ hôi.Cơ quan quản lý dịch bệnh khuyến cáo người dân cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ sốt rét. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tái phát, vì vậy các bệnh nhân cần tuân theo hướng dẫn và uống đầy đủ thuốc theo đơn.Để phòng ngừa sốt rét, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban đêm trong khoảng thời gian muỗi hoạt động mạnh từ tháng 4 đến tháng 10, mặc quần áo dài sáng màu và xịt thuốc chống muỗi khi ra ngoài vào ban đêm. Năm nay, các khu vực có cảnh báo nguy cơ sốt rét gồm thủ đô Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và các khu vực khác ở tỉnh Gangwon.