Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giữ nguyên thời gian cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại di động

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/8 công bố quyết định vẫn duy trì quy định hiện hành về thời gian sử dụng điện thoại di động của các binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự.Theo đó, các binh sĩ nghĩa vụ quân sự thông thường chỉ được phép sử dụng điện thoại từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối ngày thường, từ 8 giờ 30 sáng tới 9 giờ tối ngày cuối tuần. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng có một số điều chỉnh, cho phép binh sĩ mới nhập ngũ đang trong giai đoạn huấn luyện cơ bản thì được sử dụng điện thoại một tiếng vào ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Binh sĩ nhập viện thì được phép sử dụng điện thoại liên tục cả ngày trong thời gian nằm viện.Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thí điểm lần ba, cho phép binh sĩ được sử dụng điện thoại cả ngày, áp dụng với 60.000 binh sĩ thuộc 45 đơn vị quân đội.Việc tăng thời gian sử dụng điện thoại di động của binh sĩ là một trong các bài toán cam kết của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhằm "thiết lập môi trường quân ngũ thế hệ tương lai". Tuy nhiên, quá trình triển khai lộ ra nhiều điểm khó.Bộ Quốc phòng giải thích lý do duy trì quy định hiện hành là bởi sau thời gian thí điểm, số trường hợp vi phạm vẫn giữ nguyên dù cơ quan này đã siết chặt xử phạt. Thêm vào đó vẫn liên tục phát hiện các vi phạm nghiêm trọng như về bảo mật, đánh bạc trái phép, ảnh hưởng xấu tới giờ nghỉ ngơi của binh sĩ, dẫn tới việc các binh sĩ mải mê sử dụng điện thoại mà không còn có sự trao đổi với đồng đội trong quân ngũ.Trong năm ngoái, số vụ vi phạm quy định về sử dụng điện thoại di động trong quân ngũ bị phát hiện trong 6 tháng cuối năm, thời gian áp dụng thí điểm lần 3, là 1.005 vụ, giảm nhẹ so với nửa đầu năm (1.014 vụ). Theo đó, có ý kiến chỉ ra rằng số vụ vi phạm có giảm nhẹ dù thời gian sử dụng điện thoại di động được tăng lên gấp 4 lần, nên các lý do mà Bộ Quốc phòng đưa ra là không thỏa đáng.