300.000 thanh niên Bắc Triều Tiên tham gia khắc phục thiệt hại mưa lũ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới tham dự lễ xuất quân của "Đội xung kích thanh niên anh hùng núi Baekdu" được tổ chức tại Bình Nhưỡng, khích lệ tinh thần các thanh niên tham gia công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Bắc Pyongan, lưu vực sông Amnok (Áp Lục).Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ chính là một cuộc chiến xây dựng lớn, có thể đổi mới hoàn toàn một phần lãnh thổ Bắc Triều Tiên.Theo KCNA, Chủ tịch Kim nhấn mạnh số lượng thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở thành phố Sinuiju và huyện Uiju (tỉnh Bắc Pyongan) lên tới 300.000 người, nhiệt huyết bùng nổ chưa từng thấy ở bất cứ quốc gia nào. Đội xung kích thanh niên anh hùng núi Baekdu coi khó khăn của đất nước, nỗi bất hạnh của người dân như nỗi đau của chính mình, ủng hộ nhiệt liệt quyết tâm của đảng, đi đầu làm nhiệm vụ cách mạng của bản thân.Tham dự sự kiện nói trên có các quan chức trong đảng Lao động như bí thư Jong Yong-won, Pak Tae-song, và Chủ tịch Ủy ban trung ương đồng minh thanh niên Mun Chol.Đội xung kích thanh niên anh hùng núi Baekdu là một tổ chức thanh niên thường được cử tham gia các dự án xây dựng quy mô lớn của miền Bắc, như nhà máy phát điện núi Baekdu 3 được hoàn công năm 2016.