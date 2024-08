Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí khởi động hệ thống giám sát thực thi cấm vận Bắc Triều Tiên trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Koo-rae, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Daniel Kritenbrink và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki ngày 7/8 đã có cuộc điện đàm, nhất trí xúc tiến khởi động hệ thống giám sát việc thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trong năm nay.Hệ thống giám sát mới này sẽ thay thế cho Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã phải chấm dứt hoạt động vào tháng 4 vừa qua do nước thành viên Hội đồng bảo an là Nga dùng quyền phủ quyết dự thảo gia hạn hoạt động của ban này. Ban chuyên gia có nhiệm vụ hỗ trợ cho Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an để điều tra các trường hợp nghi ngờ Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt, và công bố báo cáo chuyên sâu về các hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc mỗi năm hai lần.Seoul, Washington và Tokyo cũng quan ngại sâu sắc về các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo, đang đe dọa đến nền hòa bình, sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực. Ba bên thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc đạt được phi hạt nhân hóa miền Bắc.Quan chức ba nước hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngày các hành vi gây bất ổn, đồng thời nhất trí sẽ đối phó mạnh mẽ với bất kỳ động thái khiêu khích nào của miền Bắc dựa trên nền tảng phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Ngoài ra, ba nước đã tái xác nhận quyết tâm phối hợp cùng nhau để đối phó với hợp tác quân sự Nga-Triều, ngăn chặn Bình Nhưỡng huy động tài chính để phát triển hạt nhân và tên lửa, và cải thiện nhân quyền cho người dân miền Bắc.Đây là lần đầu tiên Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink, quan chức phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ, điện đàm với Chánh Văn phòng Cho Koo-rae, sau khi Chuyên viên cấp cao phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak bất ngờ từ chức vào tháng trước.