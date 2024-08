Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh cải cách hệ thống quyết định mức lương tối thiểu

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết sẽ thông báo mời thầu đơn vị thực hiện nghiên cứu "Phân tích so sánh quốc tế về hệ thống quyết định mức lương tối thiểu", nhằm xem xét cách thức các nước lớn quyết định về mức lương tối thiểu. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tham khảo kết quả nghiên cứu này để quản lý chế độ lương tối thiểu hiệu quả hơn.Theo đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Lao động sẽ chọn ra ít nhất 6 trong số các nước lớn áp dụng chế độ lương tối thiểu để tiến hành khảo sát tài liệu và khảo sát thực địa, từ đó so sánh tình hình vận hành chế độ này theo từng quốc gia.Nghiên cứu sẽ tập trung tìm hiểu các yếu tố như bối cảnh, mục đích áp dụng và đặc điểm của chế độ lương tối thiểu; phương pháp và tiêu chuẩn quyết định; dữ liệu thống kê liên quan và chính sách hỗ trợ; vai trò của các cơ quan liên quan; cũng như xu hướng về mức lương tối thiểu của từng quốc gia. Bộ cho biết sẽ so sánh các trường hợp này với Hàn Quốc để đánh giá các ưu nhược điểm của chế độ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.Hiện tại, mức lương tối thiểu ở Hàn Quốc được quyết định bởi Ủy ban lương tối thiểu gồm các ủy viên đại diện người lao động, ủy viên đại diện chủ doanh nghiệp và ủy viên công ích. Tuy nhiên, quá trình quyết định mức lương tối thiểu hàng năm đều gặp phải các vấn đề như căn cứ đàm phán mức lương tối thiểu không rõ ràng, quá trình thỏa thuận thường xuyên gặp bế tắc, các ủy viên rời khỏi cuộc họp dẫn đến việc phải đưa ra quyết định bằng "biểu quyết" thay vì "đồng thuận" sau khi đã vượt quá thời hạn quy định theo pháp luật.Trước đó, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động cũng cho biết sẽ lập ra một hội đồng bao gồm các chuyên gia và đại diện người lao động, chủ sử dụng lao động để thảo luận và đề xuất các phương án cải thiện chế độ lương tối thiểu.