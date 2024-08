Một Hàn kiều tại Mỹ bị Cảnh sát bắn chết trong quá trình cưỡng chế điều trị bệnh tâm thần

Photo : YONHAP News

Theo Hội người Hàn tại bang New Jersey (Mỹ) ngày 8/8 (giờ địa phương), một phụ nữ Hàn kiều tên là Victoria Lee (26 tuổi) sống ở một chung cư thuộc khu vực Fort Lee của bang này đã bị cảnh sát bắn tử vong vào lúc 1 giờ 25 phút rạng sáng ngày 28/7 vừa qua.Trước đó, gia đình Lee đã gọi xe cấp cứu 911 để cô tới bệnh viện do có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực nặng. Nhân viên 911 đã thông báo với gia đình rằng theo quy định phải có cảnh sát đi cùng. Tuy nhiên, khi nghe thấy có cảnh sát, Lee từ chối đến bệnh viện, cầm trong tay một con dao nhỏ. Gia đình Lee đã gọi điện cho 911 để thông báo về việc này, hy vọng cảnh sát không hiểu lầm và đối phó cẩn thận.Khi cảnh sát tới hiện trường, gia đình Lee sợ tình hình diễn biến xấu đi, nên đã không mở cửa, chờ cho Lee bình tĩnh lại. Cảnh sát đã phá cửa để xông vào, nổ súng vào Lee khi đó đang cầm một bình nước lớn. Lee bị trúng phát súng vào ngực, dù được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.Viện Kiểm sát bang New Jersey công bố đã thu thập được dao ở hiện trường, song gia đình nạn nhân khẳng định rằng chiếc dao nhỏ mà cảnh sát thu thập khi đó nằm ở dưới đất, nạn nhân không hề cầm dao khi cảnh sát xông vào. Viện Kiểm sát vẫn đang tiến hành điều tra để kết luận cảnh sát có đối phó đúng quy định trong vụ việc này hay không.Mặt khác, trong tháng 5 vừa qua, cũng xảy ra vụ việc một Hàn kiều khác 40 tuổi từ chối điều trị bệnh tâm thần ở bang Los Angeles đã bị cảnh sát bắn chết. Theo video vụ việc được phía cảnh sát công bố, nhân viên cảnh sát đã cưỡng chế mở cửa căn hộ chung cư của người này, và nổ súng chỉ 8 giây sau khi ra lệnh hạ hung khí.