Khối ngoại đầu tư ròng cổ phiếu Hàn Quốc 9 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/8 công bố tài liệu "Xu hướng thị trường ngoại hối, tài chính quốc tế sau tháng 7". Trong tháng trước, khối ngoại đầu tư ròng 1,86 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc, 9 tháng đầu tư ròng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái. Điều này có nghĩa là số vốn đầu tư của người nước ngoài đổ vào thị trường cổ phiếu trong nước nhiều hơn số vốn rút khỏi thị trường.Mặc dù xu hướng đầu tư ròng vẫn tiếp diễn, nhưng quy mô đã giảm đi so với tháng trước (2,09 tỷ USD). BOK phân tích quy mô đầu tư ròng giảm là do từ cuối tháng 7, các yếu tố bất ổn bên ngoài gia tăng như việc Mỹ áp quy chế xuất khẩu chíp bán dẫn với Trung Quốc, các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu để chốt lời.Cũng trong tháng trước, khối ngoại đầu tư ròng 380 triệu USD vào trái phiếu Hàn Quốc, dù một số nhà đầu tư bán ra để chốt lời do lãi suất thị trường giảm, nhưng nhu cầu đầu tư vào các loại trái phiếu trung và dài hạn vẫn được duy trì. Tổng cộng giới đầu tư nước ngoài đã đầu tư ròng 2,24 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc.Trong tháng 7, tỷ giá hối đoái won/USD biến động bình quân 3,3 won/ngày (0,24%), giảm so với tháng 5 (0,45%) và tháng 6 (0,26%).Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt 36 điểm cơ bản, tương tự tháng 6. CDS là một công cụ tài chính phái sinh, đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS tăng đồng nghĩa với rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp tương ứng đã tăng tương đối.