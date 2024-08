Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ một đối tượng giúp lao động IT Bắc Triều Tiên giả danh xin việc

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Mỹ công bố đã bắt giữ một công dân tên là Matthew Isaac Knoot (38 tuổi), đã giúp những lao động công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên giả danh làm người Mỹ để xin vào làm việc tại doanh nghiệp công nghệ của Mỹ và Anh. Đối tượng này cũng bị tình nghi đã thông đồng để rửa số tiền kiếm được vào tài khoản có liên quan tới cá nhân Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đối tượng trên đã vận hành một "trang trại máy tính" (laptop farm) tại nhà riêng để những lao động miền Bắc có thể truy cập vào mạng internet của Mỹ, giả vờ như những người này đăng nhập từ Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc, nơi họ thực sự sinh sống. Nông trại máy tính chỉ nơi đặt nhiều máy tính được kết nối với cùng một mạng internet.Bộ Tư pháp Mỹ giải thích những đối tượng này đã lợi dụng cách thức làm việc từ xa để xin làm việc vào công ty truyền thông, công nghệ và tài chính của Mỹ, gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD cho các doanh nghiệp.Trong vòng từ tháng 7/2022 tới tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã kiếm được hơn 250.000 USD, trong đó phần lớn khai báo giả danh lên cơ quan thuế của Mỹ.Đài CNN (Mỹ) cũng đưa tin hàng năm, có hàng nghìn lao động IT của Bắc Triều Tiên tại nước ngoài đang chuyển về nước hàng trăm triệu USD, và số tiền này bị chính quyền miền Bắc sử dụng vào chương trình phát triển vũ khí.Theo các chuyên gia, một số lao động IT miền Bắc hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tin tặc của nước này. Một nửa chương trình tên lửa của miền Bắc trong năm ngoái được tài trợ bằng tiền từ các vụ tấn công mạng, ăn cắp tiền ảo.Tháng 5 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin về nhóm đối tượng công nghệ thông tin Bắc Triều Tiên làm việc tại công ty Mỹ với danh tính giả, kiếm được trên 6,8 triệu USD; và bắt giữ một đồng phạm người Mỹ ở bang Arizona giúp các đối tượng này xin việc.