Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 8/8 (giờ địa phương), Tòa án tối cao Montenegro thông báo về việc tạm hoãn dẫn độ "ông trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung về Hàn Quốc cho tới khi nào có quyết định về kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao. Tòa án tối cao sẽ tiến hành xem xét pháp lý để đưa ra kết luận vào đầu tháng 9.Ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon) là nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm năm 2022.Trước đó, Tòa án phúc thẩm Montenegro ngày 1/8 đã ấn định việc dẫn độ ông Kwon về Hàn Quốc theo phán quyết của Tòa án cấp cao. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị Tòa án xem xét lại tính hợp pháp của quyết định này.Hồi tháng 3, ông Kwon cũng từng dự kiến bị dẫn độ về Hàn Quốc theo quyết định của Tòa án cấp cao và Tòa án phúc thẩm, nhưng sau đó Viện Kiểm sát tối cao đã kháng nghị, quy trình dẫn độ đã bị vô hiệu hóa vào ngày 5/4. Nếu lần này, Tòa án tối cao lại ra quyết định tương tự thì quy trình dẫn độ ông trùm tiền ảo sẽ lại quay trở lại vạch xuất phát.Trọng tâm tranh cãi trong vụ việc lần này đó là quyền quyết định quốc gia dẫn độ tội phạm thuộc về ai. Tòa án tối cao Montenegro ngày 5/4 vừa qua lại chấp nhận ý kiến từ Viện Kiểm sát, cho rằng quyền hạn này thuộc về Bộ trưởng Tư pháp, không phải Tòa án phúc thẩm.Ông Kwon đã xuất cảnh sang Singapore vào tháng 4/2022, ngay trước khi xảy ra vụ việc hai đồng tiền điện tử rớt giá thê thảm, sau đó lần lượt quá cảnh tại các nước Ả-rập Xê-út, Serbia, rồi tới Montenegro. Ngày 23/3 năm ngoái, ông này bị bắt tại sân bay Podgorica do dùng hộ chiếu giả, khi đang định lên máy bay thuê bao để tới Dubai.Tháng 2 năm nay, người bị bắt cùng Kwon là cựu Giám đốc Tài chính của công ty Terraform Labs Han Chang-joon đã bị dẫn độ về Hàn Quốc, do ông này chỉ bị phía Hàn Quốc đề nghị dẫn độ. Quy trình với ông Kwon phức tạp hơn do cả Mỹ và Hàn Quốc đều đề nghị dẫn độ phạm nhân.Phía ông Kwon thì kịch liệt đề nghị Tòa án dẫn độ mình về quê nhà. Đó là bởi nếu bị dẫn độ về Hàn Quốc, ông này sẽ chỉ đối mặt với mức án tù tối đa là 40 năm với tội phạm kinh tế, nhưng ở Mỹ có thể lên tới tối đa 100 năm do cộng gộp từng hành vi phạm tội.