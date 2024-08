Seoul và Washington thảo luận về việc phối hợp với cộng đồng quốc tế trong hợp tác năng lượng

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Ahn Duk-geun trong hai ngày 7-8/8 (giờ địa phương) đã có cuộc họp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm tại Washington (Mỹ), thảo luận phương án hợp tác song phương và phối hợp với cộng đồng quốc tế ở lĩnh vực năng lượng.Tại hội đàm lần này, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác song phương trong việc đẩy mạnh an ninh năng lượng và cắt giảm phát thải khí carbon, cùng phương án phối hợp với cộng đồng quốc tế để giảm lượng khí thải CO2 ở ngành công nghiệp. Theo đó, quan chức hai nước cũng thảo luận việc thiết lập mối quan hệ đối tác công-tư, tổ chức định kỳ diễn đàn công-tư về năng lượng sạch, và đối thoại chính sách năng lượng cấp Bộ trưởng song phương.Bộ trưởng Ahn cho biết Hàn Quốc với cương vị là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2025, hiện đang xem xét đưa kế hoạch mở rộng năng lượng điện sạch sử dụng công nghệ năng lượng không phát thải carbon như nhà máy điện hạt nhân, làm nghị sự chính cho sự kiện này. Qua đó, ông Ahn đề nghị sự quan tâm và ủng hộ của phía Washington.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác song phương Hàn-Mỹ. Ông hy vọng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững mạnh sẽ đóng góp vào việc đối phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu, thiết lập chuỗi cung ứng năng lựng ổn định, và thúc đẩy an ninh năng lượng. Bộ trưởng cũng hy vọng nền tảng hợp tác giữa Seoul và Washington sẽ là bước đệm để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy cơ hội hợp tác, đi đầu trên thị trường năng lượng sạch toàn cầu.Bộ Công nghiệp cho biết kể từ sau khi Luật giảm lạm phát của Mỹ được thi hành, các doanh nghiệp của hai nước Hàn-Mỹ ở lĩnh vực pin, dự trữ năng lượng, hydro và năng lượng tái tạo đã tích cực giao lưu, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác. Do thị trường thiết bị điện có triển vọng sẽ ngày càng lớn nhờ kế hoạch mở rộng năng lượng tái tạo, nên kênh hợp tác định kỳ giữa hai nước được kỳ vọng sẽ mang lại ý nghĩa to lớn hơn.