Cơ quan Tình báo Hàn Quốc lần đầu tổ chức sự kiện an ninh mạng quốc tế

Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 12/8 ra thông cáo báo chí về việc phối hợp với Viện nghiên cứu an ninh quốc gia đồng tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh an ninh mạng Hàn Quốc (Cyber Summit Korea - CSK) lần thứ nhất tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul) từ ngày 10-12/9 tới.CSK 2024 là một sự kiện an ninh mạng quốc tế do Hàn Quốc khởi xướng nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đoàn kết đối phó một cách chủ động với mối uy hiếp an ninh mạng lợi dụng công nghệ cao.Hội nghị lần thứ nhất có chủ đề "Nỗ lực đi trước một bước vì an ninh mạng toàn cầu, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, lượng tử và vũ trụ". Trong khuôn khổ sự kiện sẽ bao gồm Hội nghị giao lưu tình báo quốc tế, các buổi hội thảo, diễn tập an ninh mạng quốc tế (APEX), cuộc thi phòng ngừa tấn công mạng (CCE), và các gian hàng triển lãm, quảng bá về an ninh mạng.Đặc biệt, trong ngày 11/8 sẽ diễn ra cuộc diễn tập an ninh mạng có sự tham gia của 20 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm nâng cao năng lực đối phó với chiến tranh mạng.Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong cho biết sẽ phát triển CSK thành một sự kiện an ninh quốc tế lớn tương tự như CyberUK của ANh, SICW của Singapore hay Cyber Week của Israel, khẳng định năng lực lãnh đạo ở lĩnh vực an ninh mạng của Hàn Quốc trên trường quốc tế.Bất cứ ai quan tâm tới lĩnh vực an ninh mạng cũng có thể tham dự sự kiện này miễn phí bằng cách đăng ký trên trang chủ chính thức (www.cybersummit.kr) cho tới hết ngày 5/9.