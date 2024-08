Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ chối đề xuất hỗ trợ khắc phục lũ lụt của các tổ chức quốc tế

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/8 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trong hai ngày 8-9/8 đã tới thị sát khu vực bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Uiju, tỉnh Bắc Pyongan, an ủi người dân đang lánh nạn tại các cơ sở tạm thời được dựng bằng lều vải dưới thời tiết nắng nóng.Tại đây, ông Kim khẳng định việc nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ em và học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia, và Nhà nước sẽ thực hiện toàn diện nhiệm vụ này trong thời gian khắc phục thiệt hại do mưa lũ.Nhà lãnh đạo miền Bắc cho biết do quy mô thiệt hại ở lưu vực sông Amnok (Áp Lục) quá lớn, nên sẽ mất ít nhất hai đến ba tháng để xây dựng mới nhà cửa bị sập và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Trong khoảng thời gian này, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để những người cao tuổi, người hay đau ốm bệnh tật, quân nhân danh dự, bà mẹ và trẻ nhỏ có thể sinh sống tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tổng số người thuộc những đối tượng này được đưa tới thủ đô để tránh lũ lên tới 15.400 người. Ban chấp hành trung ương đảng Lao động trực tiếp chỉ đạo công tác này.Ông Kim đề nghị chính quyền địa phương phải hỗ trợ cho những người dân còn lưu lại vùng lũ lương thực, chăn mền, sản phẩm vệ sinh, nhu yếu phẩm, đặc biệt là chú trọng công tác y tế, đảm bảo nước uống vệ sinh, phòng trừ các dịch bệnh có thể xảy ra.Chủ tịch Kim Jong-un cũng khẳng định chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ các tổ chức quốc tế, mặc dù tình hình thiệt hại do mưa lũ tại nước này hết sức nghiêm trọng. Miền Bắc sẽ tự đi trên con đường riêng trong tương lai bằng chính sức mạnh và sự nỗ lực của mình.Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo miền Bắc thị sát thực địa các vùng bị thiệt hại do bão lũ. Tương tự chuyến thăm trước, lần này ông Kim cũng di chuyển bằng tàu hỏa chuyên dụng, có chở theo cả vật tư hỗ trợ cho người dân vùng lũ như gạo, bánh.