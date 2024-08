Chính phủ Seoul quan ngại sâu sắc về vụ không kích của Israel vào trường học ở Gaza

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc không kích của quân đội Israel nhắm vào một ngôi trường ở phía Bắc Dải Gaza hôm 10/8, khiến nhiều người dân thường thiệt mạng; qua đó gửi lời chia buồn và tiếc thương đến những nạn nhân đã qua đời cùng gia quyến của họ.Tuyên bố nhấn mạnh nghĩa vụ của các bên tham chiến là bảo vệ dân thường, kêu gọi mạnh mẽ các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Luật nhân đạo quốc tế.Chính phủ Seoul cho rằng thảm kịch này chỉ có thể dừng lại khi các bên ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin, một lần nữa kêu gọi các nước đương sự tích cực đáp lại yêu cầu nối lại đàm phán của các nước trung gian hòa giải.Theo Lực lượng phòng vệ dân sự Palestine, vào sáng ngày 10/8, đạn pháo do quân đội Israel phóng đã rơi trúng ngôi trường Al-Tabaeen, nơi có nhiều người dân đang lánh nạn, khiến 90 người thiệt mạng. Phía Israel phản bác rằng đã ném bom chính xác vào các thành viên của nhóm vũ trang Hamas, tiêu diệt được ít nhất 19 người, nhưng bị Palestine "thổi phồng" lên rằng đó là dân thường. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn không ngừng chỉ trích điều này.Ông Josep Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và ngoại giao, đã chỉ trích vụ tấn công của Israel vào trường học lần này là "thảm sát". Mỹ, nước đang viện trợ cho Israel, cũng bày tỏ lo ngại về vụ việc trên, một động thái hiếm thấy.Trước đó vào ngày 8/8, quân đội Israel cũng ném bom vào hai trường học, cướp đi sinh mạng của khoảng 10 người.Cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza do các nước Mỹ, Ai Cập và Qatar giữ vai trò trung gian hòa giải dự kiến ​​​​được tổ chức vào ngày 15/8. Tuy nhiên, một trong hai bên tham chiến là Hamas đã tuyên bố không tham gia, khiến việc đàm phán trở nên mờ mịt.