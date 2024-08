Nhân vật chủ chốt trong việc phát triển tên lửa Bắc Triều Tiên tham dự diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế của Nga

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ cho biết Phó trưởng Ban Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động Kim Jong-sik, một quan chức chủ chốt trong chương trình phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên, ngày 12/8 (giờ địa phương) đã tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 tại Matxcơva, Nga.Ông Kim thường xuyên tháp tùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trong các chuyến thăm các địa điểm phát triển vũ khí trọng điểm. Ngay sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2012, ông Kim Jong-sik đã tham gia vào việc phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3, và đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa, tương đương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam.Phó trưởng Ban Kim Jong-sik đã bị đưa vào danh sách trừng phạt theo Nghị quyết 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua vào năm 2017, và nằm trong danh sách trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù vậy, Nga đã phớt lờ việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên Liên hợp quốc mà mời ông Kim đến Matxcơva.Triển lãm do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức lần này là dịp để Matxcơva giới thiệu các loại vũ khí tiên tiến đến các quốc gia có thiện chí hợp tác và đã có hàng chục nước, bao gồm cả Bắc Triều Tiên, cử đoàn đại biểu đến tham dự.Theo hãng thông tấn TASS (Nga), tại gian hàng của công ty Roselectronica, phái đoàn quân sự của Bình Nhưỡng đã chú ý lắng nghe phần giới thiệu về thiết bị liên lạc tích hợp R-760, hỗ trợ liên lạc vô tuyến cho tàu chiến trên mặt nước, trạm chỉ huy ven biển, tàu thuyền, tàu ngầm và máy bay. Có khả năng Phó Trưởng ban thứ nhất đảng Lao động miền Bắc đã gặp gỡ các quan chức Nga để thảo luận về việc phát triển vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong cuộc họp báo ngày 12/8 (giờ địa phương) cho biết mối quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên vẫn là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến sự hỗ trợ của miền Bắc trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.