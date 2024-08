Tân Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia Hàn Quốc từ chối đề nghị từ chức

Photo : YONHAP News

Tân Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia Hàn Quốc Kim Hyung-seok ngày 12/8 đã mở buổi họp báo, khẳng định bản thân ông không theo phe "tân hữu" (New Right), nếu như những người theo xu hướng này được cho là xúc phạm tới những nhà hoạt động độc lập, và ủng hộ chế độ thống trị của thực dân Nhật.Ông Kim Hyung-seok nhậm chức Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia vào ngày 8/8 vừa qua, vấp phải sự phản đối gay gắt của các tổ chức dân sự và hậu duệ của những người có công trong phong trào độc lập và phe đối lập. Trước đó, ông này từng có lời lẽ không đúng mực như không đồng ý ngày 15/8/1945 là ngày Hàn Quốc giành độc lập, thoát khỏi ách xâm lược của thực dân Nhật; không công nhận tinh thần Chính phủ lâm thời; không thể phân chia rõ ràng kháng Nhật và thân Nhật.Giám đốc Kim giải thích trong quá trình phỏng vấn trước đó, ông cho rằng quốc tịch của người dân Hàn Quốc dưới thời đế quốc Nhật chiếm đóng là "Nhật Bản", vì thế nên mới phải thực hiện phong trào độc lập tìm lại chủ quyền dân tộc. Còn Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc được thành lập năm 1919 chính là xuất phát điểm để dựng nước, và là căn nguyên dẫn đến phòng trào độc lập suốt 29 năm cho tới năm 1948.Tân Giám đốc Kim nhấn mạnh về việc phản đối thành lập "Ngày lập quốc" (Quốc khánh), khẳng định bản thân sẽ không tham gia vào các cuộc tranh cãi chính trị liên quan trong thời gian tới. Ông Kim cũng bác đề nghị của Hội Quang phục Hàn Quốc (tên tiếng Anh là "Heritage of Korean Independence") yêu cầu ông này từ chức.Về phần mình, Hội Quang phục một lần nữa khẳng định sẽ không tham gia sự kiện mừng ngày Quốc khánh của Chính phủ nếu như Giám đốc Kim không từ chức. Hội Quang phục cho biết sẽ cùng các tổ chức phong trào độc lập khác, tổ chức riêng sự kiện mừng ngày Quốc khánh; đồng thời cho biết sẽ đề nghị cơ quan điều tra các cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia.