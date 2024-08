Nội các Hàn Quốc yêu cầu Quốc hội tái thẩm định các dự luật liên quan đến đời sống dân sinh

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/8 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, biểu quyết dự thảo yêu cầu Quốc hội tái thẩm định với dự luật về việc chi trả khoản hỗ trợ hồi phục dân sinh 250.000 won (182 USD) và dự luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (dự luật "Phong bì vàng"), đã được phe đối lập do đảng Dân chủ đồng hành dẫn dắt đơn phương thông qua tại các cuộc họp Quốc hội trước đó.Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh việc lập kế hoạch và sử dụng ngân sách dựa trên tình hình tài chính và hiệu quả của việc chi trả thuộc quyền hạn vốn có của bộ máy Chính phủ. Do đó, việc Quốc hội can thiệp quá sâu vào quyền hạn này có thể làm mất cân bằng quyền lực giữa các cơ quan và ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống chính trị.Ông Han cũng cho biết nếu trợ cấp hơn 100 USD cho mỗi người dân, Chính phủ sẽ phải hao tốn hơn 13.000 tỷ won (9,49 triệu USD) và việc hỗ trợ cho toàn dân bằng phiếu mua hàng trong vòng ba tháng là không khả thi. Các biện pháp hỗ trợ tiền mặt này có thể tạo gánh nặng lớn cho các thế hệ tương lai, làm gia tăng lạm phát và lãi suất, gây thêm khó khăn cho người dân.Ngoài ra, Thủ tướng Han cũng cho biết việc mở rộng phạm vi đình công hợp pháp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong “Luật phong bì vàng" có thể dẫn đến xu hướng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp đối đầu thay vì tìm kiếm giải pháp thông qua thương lượng hòa bình. Việc dự luật khuyến khích đình công và bảo vệ cả những hành vi bất hợp pháp có thể làm ảnh hưởng đến nguyên tắc trong quan hệ lao động, gây ra những tổn hại nghiêm trọng về kinh tế và xã hội, khiến các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn.Vì vậy, Chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về yêu cầu xem xét lại hai dự luật này để đảm bảo lợi ích cho người dân và nền kinh tế quốc gia. Thời hạn để Tổng thống sử dụng quyền phủ quyết là đến ngày 20/8.