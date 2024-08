Du khách nước ngoài chuyển sang xu hướng thăm Jeju và các

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 14/8 cho biết số lượng du khách quốc tế đến thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay có dấu hiệu khởi sắc tại các khu vực địa phương.Cụ thể, 5.729.000 khách nước ngoài đến Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon, sân bay Gimpo và cảng Incheon (tức khu vực thủ đô), chiếm 74,4% tổng lượng khách quốc tế, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Số du khách đến Hàn Quốc qua sân bay Gimhae và cảng Busan chiếm 9,6% (737.000 người), tương đương với cùng kỳ năm ngoái.Trong khi đó, số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc qua sân bay và cảng Jeju là 632.000 người, chiếm 8,2%, nhiều gấp 2,3 lần so với một năm trước (3,6%). Ngoài ra, có 603.000 khách du lịch nước ngoài nhập cảnh qua các sân bay và cảng khác (7,8%), gấp 2,2 lần so với nửa đầu năm ngoái (3,6%).Điều này cho thấy du khách quốc tế đang dần có xu hướng đổi địa điểm du lịch từ Seoul, Busan sang đảo Jeju và các địa phương khác. Tuy nhiên, tỷ lệ du khách đến thăm Seoul vẫn chiếm ưu thế.Theo đó, từ giữa tháng 8, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng với Ủy ban Năm du lịch Hàn Quốc sẽ giới thiệu và triển khai 11 chương trình du lịch mang đặc thù địa phương. Các chương trình này được thiết kế nhằm gia tăng lượng du khách nước ngoài đến thăm các địa phương, bao gồm các hoạt động như trải nghiệm K-pop, ẩm thực, văn hóa truyền thống, thiên nhiên, liệu pháp chữa lành và leo núi, giúp du khách cảm nhận được những nét hấp dẫn của từng khu vực.Trong đó, chương trình "Khám phá Hàn Quốc - Vòng quanh toàn quốc trong 7 ngày” sẽ cung cấp cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như làng cổ Hanok (thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla), cánh đồng trà xanh Boseong (tỉnh Nam Jeolla), động Seokgul (Thạch Quật; thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) và núi Seorak (Tuyết Nhạc; tỉnh Gangwon).