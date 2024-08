Lao động có việc làm và không hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc cùng tăng trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/7 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 7/2024", cho thấy số lao động có việc làm trên 15 tuổi trong tháng trước đạt 28.857.000 người, tăng 172.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, quay lại mức tăng 100.000 người sau ba tháng.Số lao động có việc làm trong tháng 7 đã cải thiện sau hai tháng liên tiếp ghi nhận mức tăng thấp dưới ngưỡng 100.000 người, cụ thể tháng 5 đạt 80.000 người và tháng 6 đạt 96.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 117.000 người, ngành thông tin và truyền thông tăng 82.000 người. Ngược lại, ngành xây dựng giảm 81.000 người, ngành bán buôn bán lẻ giảm 64.000 người, mức sụt giảm lớn hơn so với tháng 6. Đặc biệt, quy mô giảm ở ngành xây dựng là lớn nhất kể từ khi sửa đổi phân loại công nghiệp tiêu chuẩn Hàn Quốc (KSIC) lần thứ 10 vào tháng 1 năm 2013.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 278.000 người, độ tuổi 50 và độ tuổi 30 tăng lần lượt 23.000 người và 110.000 người. Trong khi đó, lao động có việc làm lại giảm lần lượt 91.000 người và 127.000 người ở độ tuổi 40 và 20.Tỷ lệ tuyển dụng đối với lao động trên 15 tuổi đạt 63,3%, tăng 0,1% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số ở độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 69,8%, tăng 2%.Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 là 2,5%, giảm 0,2% so với một năm trước đó. Số lượng người không hoạt động kinh tế là 15.996.000 người, tăng 89.000 người so với cùng kỳ năm 2023, đà tăng hai tháng liên tiếp kể từ tháng 6.Trong đó, nhóm "nghỉ ngơi", tức những người không tham gia các hoạt động kinh tế như tìm việc và làm việc mà không có lý do nào cụ thể, đạt 2.511.000 người, tăng 10,7% (243.000 người) so với một năm trước. Đây là quy mô tăng lớn nhất xét theo các tháng 7 kể từ năm 2003 và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2021, khi ảnh hưởng của COVID-19 vẫn còn nghiêm trọng.Xét theo độ tuổi, số người “nghỉ ngơi” ngoài 60 tuổi tăng 11,5% đạt 114.000 người, mức cao nhất trong các nhóm tuổi; và mức tăng ở độ tuổi 20 và 50 lần lượt là 42.000 người và 31.000 người.