Mỹ sẽ thảo luận chặt chẽ với Hàn Quốc trong việc xúc tiến thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13/8 (giờ địa phương) cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ trao đổi chặt chẽ với nước đồng minh Hàn Quốc về việc xúc tiến thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược của quân đội Seoul.Washington và Seoul đang hợp tác mật thiết trong các vấn đề an ninh rộng lớn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả việc bảo vệ bán đảo Hàn Quốc.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra để thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược của quân đội Hàn Quốc trong thời gian diễn ra cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" từ ngày 19-29/8.Bộ Tư lệnh chiến lược dưới sự chỉ huy và giám sát của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối năm nay, đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy, vận hành tên lửa đạn đạo đất đối đất dòng Hyunmoo, máy bay chiến đấu tàng hình và tàu ngầm lớp 3.000 tấn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bắc Triều Tiên.Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Ryder cũng cho biết Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những quốc gia có thiện chí hợp tác như Bắc Triều Tiên để hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine. Do đó, Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mối quan hệ quân sự giữa hai nước Nga-Triều.