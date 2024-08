Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán ngừng bắn trên Dải Gaza

Photo : YONHAP News

Tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về xung đột Israel–Palestine tại New York (Mỹ) ngày 13/8 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook hoan nghênh tuyên bố chung của ba nước trung gian hòa giải là Mỹ, Ai Cập và Qatar có nội dung hối thúc quân đội Israel và nhóm vũ trang Hamas (người Palestine) nối lại đàm phán ngừng bắn vào ngày 15/8.Đại sứ Hwang nhấn mạnh không thể để tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục đi theo quỹ đạo căng thẳng leo thang nguy hiểm như hiện nay, phải chấm dứt ngay mâu thuẫn xoay quanh Dải Gaza.Seoul kêu gọi Hamas tham gia đàm phán đình chiến, trong khi Israel phải tuân thủ các điều kiện đặt ra trong nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua vào ngày 10/6 vừa qua, có nội dung ủng hộ ngừng bắn trên Dải Gaza theo ba giai đoạn.Theo phương án trong nghị quyết này, giai đoạn một là hai bên ngừng bắn hoàn toàn trong vòng 6 tuần, Israel rút quân ra khỏi khu vực tập trung đông dân cư trong Dải Gaza và phóng thích một số con tin. Giai đoạn hai là hai bên trao đổi mọi con tin còn sống và dừng vĩnh viễn mọi hành vi thù địch, trong đó có việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza. Giai đoạn ba là bắt đầu tái thiết Dải Gaza và trao đổi thi thể con tin bị thiệt mạng.Mặt khác, tại cuộc họp cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ tại khu vực Trung Đông là giảm nhẹ căng thẳng, răn đe và phòng thủ với bất cứ cuộc tấn công nào trong tương lai, tránh xung đột khu vực.Bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh mục tiêu này phải được bắt đầu từ các hành động phóng thích con tin trên Dải Gaza và thảo luận đình chiến ngay lập tức. Mỹ cần đảm bảo rằng các vòng đàm phán này đi tới đích cuối cùng.Về phần mình, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cần phải suy xét các bước đi nhằm giảm nhẹ căng thẳng trên Dải Gaza và toàn bộ khu vực Trung Đông. Để làm được điều này, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cần tổ chức chuyến thăm tới hiện trường.Tại cuộc họp cùng ngày, Đại sứ Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về vụ tấn công của quân đội Israel vào một trường học ở phía Bắc Dải Gaza hôm 10/8 vừa qua khiến gần 100 người thiệt mạng. Mặc dù phía Israrel tuyên bố đã tiêu diệt được 31 phần tử khủng bố qua cuộc tấn công này, nhưng đã có cả người dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị thiệt mạng trong vụ không kích bừa bãi này.