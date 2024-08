Quốc tế Tổ chức dân sự Nhật Bản nỗ lực giải cứu nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc

Báo Sankei (Nhật Bản) ngày 14/8 đưa tin một tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên "Nhóm điều tra người mất tích đặc biệt" đang tiến hành một dự án gửi đi các video liên quan đến những nạn nhân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc thông qua một tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc.



Theo các báo cáo liên quan, Nhóm điều tra đã sản xuất bộ phim "The Pledge to Megumi" (tạm dịch: Lời thề với Megumi), kể về câu chuyện Bình Nhưỡng bắt giữ một học sinh trung học cơ sở Nhật Bản có tên Megumi Yokota vào năm 1977 và các video tài liệu chứa hình ảnh chân dung của 530 người được cho là có khả năng bị bắt cóc.



Tổ chức dân sự trên đã thêm phụ đề tiếng Hàn, các thông tin danh tính nạn nhân cũng như phần thưởng cho những ai cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp bắt cóc và gửi cho một tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Được biết, tổ chức người tị nạn này có mạng lưới riêng tại miền Bắc và đã chuyển các tài liệu trên đến nhiều người trong nội bộ Bắc Triều Tiên.



Nhóm điều tra cho rằng số lượng người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc lớn hơn nhiều so với con số 17 người mà Chính phủ Tokyo công bố. Từ năm 2005, Nhóm điều tra đã vận hành một đài phát thanh có tên là "Shiokaze" (có nghĩa là "gió biển"), với mục đích truyền tải đến các nạn nhân bị bắt cóc người Nhật ở Bắc Triều Tiên rằng nhóm điều tra đang cố gắng tìm kiếm và giải cứu họ.



Tuy nhiên, tổ chức dân sự điều tra người mất tích này cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát thanh do chính quyền miền Bắc gây nhiễu sóng và phải đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo kinh phí để duy trì hoạt động của đài phát thanh.