Photo : YONHAP News

Ấn bản châu Âu của tờ Politico, một tờ báo chuyên về chính trị của Mỹ, ngày 13/8 (giờ địa phương) đưa tin cho biết sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm thượng đỉnh và trao đổi phương án hợp tác tại Bình Nhưỡng vào tháng 6 vừa qua, thì Matxcơva đã tặng cho Bình Nhưỡng 447 con dê.Tờ báo trên đã dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan giám sát thú y và kiểm dịch thực vật Liên bang Nga, cho biết số lượng dê trên đã được chuyển từ vùng Leningrad của Nga sang thành phố Rason của miền Bắc.Số dê này được cho là nhằm giúp Bắc Triều Tiên giải quyết phần nào nạn thiếu lương thực đã trở nên trầm trọng do đại dịch COVID-19, và dự kiến sẽ được dùng để cung cấp các sản phẩm chế biến từ sữa dê dành cho trẻ em của miền Bắc.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin cho biết nước này đã xây dựng một trang trại nuôi dê quy mô lớn ở thành phố Nampo (tỉnh Nam Pyongan), tăng cường nền tảng cung cấp các chế phẩm từ sữa cho trẻ em trong khu vực, gián tiếp nhắc đến việc được Nga hỗ trợ dê.Tổ chức Theo dõi nhân quyền, một tổ chức về nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ, ước tính có khoảng 10,07 triệu người trên tổng dân số 25,9 triệu người dân miền Bắc đang bị suy dinh dưỡng. Trong số trẻ em, có 18% gặp vấn đề về phát triển và tăng trưởng do suy dinh dưỡng mãn tính.Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng ngày 19/6 vừa qua, Tổng thống Putin đã cùng Chủ tịch Kim Jong-un ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có nội dung rằng nếu một bên bị xâm lược thì bên còn lại sẽ hỗ trợ quân sự ngay lập tức.Các nước phương Tây cho rằng miền Bắc đang hỗ trợ vũ khí như đạn pháo cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, để đổi lại là nhận hỗ trợ than đá, dầu mỏ và lương thực từ Matxcơva.