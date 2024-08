Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sáng ngày 15/8 đã tham dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Hàn Quốc, được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Sejong, thủ đô Seoul.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống nhấn mạnh Quốc khánh Hàn Quốc chính là thành quả của cuộc đấu tranh hướng tới tự do. Ông Yoon muốn tuyên bố với toàn thể người dân Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và cộng đồng quốc tế về tầm nhìn thống nhất và chiến lược xúc tiến thống nhất của Chính phủ Hàn Quốc. Trong đó, Tổng thống đề ra ba bài toán để hướng tới đất nước Đại Hàn Dân Quốc thống nhất.Trước tiên, phải đảm bảo người dân Hàn Quốc có giá trị quan và năng lực vững chắc để xúc tiến thống nhất, tự do. Chỉ có như vậy, người dân mới không bị lung lay trước các chiêu trò tuyên truyền, lập luận giả mạo nhằm phá hủy giá trị, trật tự của một xã hội tự do.Thứ hai, phải tạo ra sự thay đổi để người dân Bắc Triều Tiên khát khao mạnh mẽ về tự do, thống nhất. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải nỗ lực để cải thiện thực trạng tình hình nhân quyền cho người dân miền Bắc, giúp họ nhận thức về giá trị của tự do, được tiếp cận thông tin bên ngoài qua các kênh đa dạng, để thế hệ trẻ của nước này ước mơ và hy vọng về tự do, thống nhất.Tổng thống khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng cánh cửa đối thoại liên Triều; đề xuất lập ra "Hội đồng đối thoại liên Triều" để hai bên tham vấn về hợp tác kinh tế, để hai bên tham vấn đề hợp tác kinh tế, nhân lực, văn hóa, biến đổi khí hậu, vấn đề nhân đạo.Ông Yoon nhắc lại "đề xuất táo bạo" mà bản thân mình đưa ra trong dịp Quốc khánh năm ngoái, nhấn mạnh chỉ cần Bình Nhưỡng có bước đi đầu tiên nhằm phi hạt nhân hóa thì Seoul cũng sẽ khởi động hợp tác kinh tế, chính trị.Bài toán thứ ba Tổng thống đề ra là đoàn kết với cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự chia cắt hai miền Nam-Bắc là một hệ lụy từ chính trị quốc tế, do đó sẽ khó để đạt được thống nhất nếu chỉ với nỗ lực của riêng Hàn Quốc. Seoul sẽ củng cố sự đoàn kết với các nước đồng minh, đối tác, cùng các nước có chung lập trường lập ra "Diễn đàn quốc tế về bán đảo Hàn Quốc", nỗ lực để hình thành sự đồng thuận rộng rãi về thống nhất.Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh bản thân và Chính phủ đương nhiệm sẽ biến năm 2024 thành năm khởi đầu hướng tới một đất nước "Đại Hàn Dân Quốc tự do, hòa bình, thịnh vượng và thống nhất". Để làm được điều này, Seoul phải ngày càng mạnh mẽ hơn, đối mặt với những thách thức bên trong và bên ngoài, đạt được bước tiến lịch sử lớn hơn nữa.