Một nửa chính giới không tham dự lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/8, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh tại Trung tâm văn hóa Sejong (Seoul) với chủ đề "Đất nước giành lại, người dân vĩ đại, Đại Hàn Dân Quốc lớn mạnh hơn".Tham dự buổi lễ có hơn 2.000 người, gồm gia quyến của những người có công trong phong trào kháng Nhật giành độc lập, quan chức Chính phủ, đại diện ngoại giao các nước đóng tại Hàn Quốc, đại diện các tầng lớp xã hội, cùng đông đảo người dân, học sinh.Năm nay, vận động viên Lim Si-hyeon, người mang về cho đoàn thể thao Hàn Quốc ba tấm huy chương vàng quý giá ở môn bắn cung tại Olympic mùa hè Paris 2024 vừa qua, là người được lựa chọn đọc bản tuyên thệ dưới cờ.Tuy nhiên, các tổ chức dân sự liên quan tới phong trào kháng Nhật giành độc lập như Hội Quang Phục (Hội Giải phóng Hàn Quốc) đã không tham dự lễ kỷ niệm do Chính phủ tổ chức, mà tổ chức một lễ kỷ niệm riêng tại Bảo tàng và thư viện Kim Koo, phía trong công viên Hyochang (Seoul).Động thái này nhằm thể hiện lập trường phản đối việc Chính phủ bổ nhiệm tân Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia Hàn Quốc Kim Hyung-seok vì cho rằng ông này là một người theo phe "tân hữu" (New Right). Trước đó, ông Kim từng có phát ngôn gây tranh cãi như không đồng ý ngày 15/8/1945 là ngày Hàn Quốc giành được độc lập, thoát khỏi ách xâm lược của thực dân Nhật; không công nhận tinh thần Chính phủ lâm thời; không thể phân tách rõ ràng kháng Nhật và thân Nhật.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức phong trào độc lập lại tổ chức riêng lễ kỷ niệm Quốc khánh.Đã có hơn 350 người thuộc các tổ chức phong trào độc lập và khoảng 100 nhân sự các chính đảng đối lập có mặt tại lễ kỷ niệm của phía tổ chức dân sự. Phe đối lập cũng không tham dự lễ kỷ niệm do Chính phủ tổ chức để phản đối quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng độc lập quốc gia.Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik cũng không tham gia lễ kỷ niệm Quốc khánh của Chính phủ, cho rằng Chính phủ đang xuyên tạc lịch sử phong trào kháng Nhật giành độc lập, bôi nhọ lịch sử, xin lỗi người dân vì đã không tham gia.Về phần mình, Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon sau khi tham dự lễ kỷ niệm của Chính phủ đã bày tỏ lấy làm tiếc, cho rằng việc phe đối lập không tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh của Chính phủ là "không phù hợp", cố ý thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ đất nước.Trong khi đó, quyền Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Chan-dae chỉ trích mạnh mẽ rằng xét theo những hành động của Chính phủ đương nhiệm thì người dân không thể không hoài nghi liệu Hàn Quốc vẫn bị thực dân Nhật chiếm đóng hay không.