Lãnh đạo 15 quốc gia trong đó có Mỹ, Trung Quốc, chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tính tới ngày 14/8, đã có lãnh đạo của 15 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, Tòa thánh Vatican, Ấn Độ, Ukraine, đã gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc 15/8 tới Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh tới Tổng thống Yoon và toàn thể người dân Hàn Quốc; cho biết Washington tự hào vì được đồng hành cùng Seoul trong việc bảo vệ hòa bình, an ninh và tự do.Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã trở thành một trục quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương suốt hơn 70 năm qua. Hai bên đã cùng ủng hộ các giá trị dân chủ, đấu tranh mạnh mẽ chống lại mối đe dọa liều lĩnh từ Bắc Triều Tiên; đồng thời đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như vũ trụ, công nghệ mới, năng lượng sạch. Tổng thống Biden kỳ vọng Seoul và Washington sẽ tiếp tục cùng nhau đối phó với những thách thức cấp bách nhất của cộng đồng quốc tế; làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước.Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thì nhấn mạnh Trung Quốc và Hàn Quốc vừa là láng giềng gần gũi, vừa là đối tác quan trọng của nhau. Lãnh đạo Trung Quốc chúc quan hệ Hàn-Trung ngày càng phát triển lành mạnh và ổn định.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ cảm ơn Seoul đã tuyên bố tham gia vào việc hỗ trợ về an ninh, nhân đạo và tái thiết sau chiến tranh cho Ukraine; hy vọng tiếp tục đối thoại với Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/8 (giờ địa phương) cũng đã thay mặt Chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc 15/8. Ông Blinken khẳng định trong thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Seoul để bảo vệ các giá trị chung của hai nước là hòa bình và ổn định quốc tế, nhân quyền, tự do cá nhân.Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng tình hữu nghị bền chặt của hai quốc gia và ngày lập nước của Hàn Quốc; nhấn mạnh Hàn Quốc đã trở thành ngọn đèn chủ nghĩa dân chủ, mang lại sự thịnh vượng cho đông đảo người dân. Ông Blinken nhấn mạnh sau 71 năm, Mỹ vẫn đang tiếp tục cống hiến vì mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.