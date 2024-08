Thủ tướng Nhật Bản gửi tiền lễ tới ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do nước này cho biết Thủ tướng Kishida Fumio đã gửi tiền lễ tới đền Yasukuni ở quận Chiyoda (Tokyo) vào sáng ngày 15/8, ngày đánh dấu Nhật Bản bại trận trong Thế chiến II.Kể từ sau khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10/2021, ông Kishida đã nhiều lần gửi đồ cúng lễ tới ngôi đền này vào tháng 10 cùng năm, tháng 4, tháng 8, tháng 10 năm 2022 và 2023, tháng 4 năm nay, nhưng chưa từng trực tiếp viếng đền.Trong khi đó, hai thành viên Nội các là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru và Bộ trưởng phụ trách Phục hồi kinh tế Shindo Yoshitaka đã trực tiếp tới viếng đền Yasukuni vào cùng ngày. Đây là năm thứ 5 liên tiếp quan chức Nội các nước này tới viếng đền Yasukuni vào ngày 15/8.Cựu Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro cùng cựu Bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế Kobayashi Takayuki cũng tham gia chuyến viếng đền Yasukuni. Đây là hai nhân vật có khả năng sẽ tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do nhiệm kỳ tới.Đền Yasukuni là nơi đang thờ bài vị của hơn 2.466.000 người thiệt mạng trong các cuộc nội chiến xảy ra tại Nhật Bản trước và sau thời kỳ Minh trị Duy tân cuối thế kỷ XIX, và các cuộc chiến tranh do Đế quốc Nhật gây ra.Trong số này có bài vị của 14 tội phạm chiến tranh Thái Bình Dương cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm, trong đó có cựu Thủ tướng Tojo Hideki, người đã bị Tòa án quân sự quốc tế vùng Viễn đông xử tử hình.Ngoài ra, ngôi đền này còn thờ hơn 20.000 người gốc bán đảo Hàn Quốc. Phía Nhật Bản đã đơn phương thờ bài vị của họ bất chấp sự phản đối của Chính phủ và gia quyến Hàn Quốc. Cho tới nay, đền Yasukuni vẫn từ chối yêu cầu của đương sự hoặc gia quyến về việc rút bài vị.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Mibae Taisuke, đồng thời ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc và thất vọng sâu sắc về việc giới chức Nhật Bản một lần nữa có động thái gửi đồ cúng lễ và viếng đền Yasukuni, ngôi đền tán dương các cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật Bản trong quá khứ và thờ tội phạm chiến tranh.Seoul hối thúc các quan chức Tokyo nhìn thẳng vào lịch sử, hối lỗi một cách chân thành bằng hành động cụ thể về các vấn đề quá khứ. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.