Kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng 7 của Hàn Quốc đạt 5,4 tỷ USD

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/8 công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 7/2024". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 5,4 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử.Nếu so với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng 7 giảm 9,1%, được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở, do kim ngạch xuất khẩu tháng 7 năm ngoái đã tăng trưởng hai con số (15%). Đặc biệt, xuất khẩu xe lai điện (HEV) đạt 980 triệu USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần lớn kéo tăng trưởng xuất khẩu tháng 7.Tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô lũy kế từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 42,4 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục xét riêng giai đoạn 7 tháng đầu năm. Mặt khác, xuất khẩu phụ tùng ô tô trong tháng 7 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2023, mức cao nhất trong vòng 7 năm 8 tháng kể từ tháng 11/2016 (2,2 tỷ USD).Tổng lượng ô tô sản xuất trong nước tháng 7 đạt 290.000 chiếc, giảm 17,6% so với năm ngoái. Sự sụt giảm này được phân tích là do các doanh nghiệp ô tô tiến hành đàm phán về tiền lương với người lao động trong tháng 7, thêm vào đó nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ mát vào giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, nên sản xuất giảm.Tổng lượng xe ô tô bán ra trong nước tháng 7 là 130.000 chiếc, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô thân thiện môi trường đạt 50.000 chiếc, tăng 19,1%, đặc biệt xe lai điện tăng tới 22,4%.Bộ Công nghiệp cho biết Luật ngành công nghiệp phụ tùng ô tô tương lai đã bắt đầu được thực thi, do đó Bộ đang tích cực tìm kiếm nhiều phương án hỗ trợ đa dạng để các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô trong nước có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp ô tô tương lai; đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu ô tô.