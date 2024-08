Lợi nhuận quý II của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc tăng gấp đôi so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 15/8 công bố kết quả khảo sát về tình hình kinh doanh của 334 trong số 500 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong nước. Đây là những doanh nghiệp đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024.Doanh thu quý II năm nay của các doanh nghiệp này đạt 779.484,7 tỷ won (574,11 tỷ USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận kinh doanh quý II đạt 59.391,1 tỷ won (43,74 tỷ USD), tăng tới 107,1%, tức tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2023.Đặc biệt, lợi nhuận kinh doanh quý trước của hai nhà sản xuất chíp bán dẫn là hãng điện tử Samsung và SK Hynix ghi nhận mức tăng bứt phá, nhờ ảnh hưởng từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngược lại, lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp pin giảm mạnh do ảnh hưởng từ sự đứt đoạn nhu cầu tạm thời thị trường ô tô điện. Lợi nhuận của các doanh nghiệp thép, hóa chất cũng bị giảm mạnh do tình hình xuất khẩu xấu đi.Xét theo doanh nghiệp, hãng điện tử Samsung đạt lợi nhuận 10.443,9 tỷ won (7,69 tỷ USD), tăng tới 1.426%, giữ vững vị trí số một. SK Hynix chuyển từ thua lỗ 2.888,1 tỷ won (2,12 tỷ USD) trong quý II năm ngoái sang ghi nhận lợi nhuận 5.468,5 tỷ won (4,02 tỷ USD) vào quý II năm nay, vượt qua hãng ô tô Hyundai và Kia để đứng thứ hai về lợi nhuận.Hãng ô tô Hyundai đạt lợi nhuận 4.2791 tỷ won (3,15 tỷ USD), Kia 3.643,7 tỷ won (2,68 tỷ USD), Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đạt 1.250,3 tỷ won (921 triệu USD), hãng điện tử LG đạt 1.196,1 tỷ won (881 triệu USD).SK On là doanh nghiệp thua lỗ nặng nhất trong quý II, đạt 460,2 tỷ won (339 triệu USD).Xét theo lĩnh vực, các doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử có lợi nhuận tăng 19.009,1 tỷ won (14 tỷ USD), khối doanh nghiệp Nhà nước lợi nhuận tăng 6.192,3 tỷ won (4,56 tỷ USD), doanh nghiệp bảo hiểm tăng 1.579,4 tỷ won (1,16 tỷ USD). Ngược lại, doanh nghiệp ở lĩnh vực thép có lợi nhuận giảm 541,8 tỷ won (399 triệu USD), năng lượng giảm 235,6 tỷ won (174 triệu USD), phân phối giảm 103,6 tỷ won (76 triệu USD), viễn thông giảm 42,1 tỷ won (31 triệu USD).