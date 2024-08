Lãnh đạo Nga-Triều trao đổi điện chúc mừng nhân ngày giải phóng Tổ quốc 15/8

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện chúc mừng nhân "Ngày giải phóng Tổ quốc" 15/8, tức ngày Quốc khánh ở Hàn Quốc.Lãnh đạo Nga ngày 13/8 đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Kim Jong-un, bày tỏ sự ngưỡng mộ với những chiến sĩ Hồng quân và những con người yêu nước của Bắc Triều Tiên, đã kề vai sát cánh chiến đấu, vì sự giải phóng của miền Bắc. Tổng thống Putin nhấn mạnh tình hữu nghị được hun đúc từ cuộc chiến tranh gian khổ đó đang trở thành nền tảng đáng tin cậy cho sự phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước ngày hôm nay.Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng việc thực thi triệt để các hạng mục thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tháng 6 vừa qua sẽ tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Điều này vừa phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, vừa đóng góp vào việc đảm bảo an toàn và ổn định khu vực.Về phần mình, Chủ tịch Kim Jong-un ngày 15/8 đã gửi điện phúc đáp, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù chung đã trở thành động lực to lớn để kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Triều truyền thống thành mối quan hệ đối tác chiến lược như ngày hôm nay, thúc đẩy hai nước trở thành những quốc gia hùng mạnh, mở ra một thế giới đa cực mới.Nhà lãnh đạo miền Bắc bày tỏ tin tưởng Bình Nhưỡng và Matxcơva nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu vì hòa bình và thực thi công lý quốc tế.Trong ngày 15/8, ông Kim Jong-un đã tới thăm và dâng hoa tại Tượng đài Giải phóng, nơi tưởng niệm những quân lính Liên Xô tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Đây là lần đầu tiên ông Kim thăm địa danh này trong ngày 15/8, được phân tích là nhằm thể hiện với trong và ngoài nước về mối quan hệ đang ngày càng trở nên gần gũi hơn với Nga từ năm ngoái.Ngoài ra, ông Kim cũng tới thăm Nghĩa trang liệt sĩ cách mạng núi Taesong, nơi an nghỉ của các anh hùng du kích kháng Nhật và các nhà hoạt động độc lập. KCNA cho biết tại đây, nhà lãnh đạo Kim đã nhấn mạnh ngày 15/8/1945 là cột mốc lịch sử đánh dấu việc nhân dân Bắc Triều Tiên giành được độc lập, tự chủ dân tộc; vừa là một sự kiện chính trị trọng đại, mở rộng con đường xây dựng một quốc gia tự chủ.Đây cũng lần đầu tiên ông Kim Jong-un tới thăm nghĩa trang này vào ngày 15/8, được cho là nhằm nhấn mạnh về tinh thần cách mạng của cha ông với thế hệ trẻ miền Bắc chưa từng trải qua chiến tranh.