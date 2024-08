Photo : YONHAP News

Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á và châu Đại Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Mira Rapp-Hooper cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thiết lập mối quan hệ chiến lược dài hạn với Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó bao gồm việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên trong năm nay.Phát biểu trên được bà Rapp-Hooper đưa ra trong một buổi tọa đàm nhân kỷ niệm một năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật do Viện nghiên cứu Hudson, một cơ quan nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington (Mỹ), tổ chức vào ngày 15/8 (giờ địa phương).Trước đó, lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp tại Trại David (bang Maryland, Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái, nhất trí tăng cường răn đe trong khu vực, bao gồm vấn đề Bắc Triều Tiên và mở rộng hợp tác ba bên trong toàn bộ các vấn đề nổi cộm như an ninh, kinh tế.Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gần đây đã tuyên bố không tranh cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do vào tháng sau. Còn tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã rút khỏi cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Theo đó, chỉ trừ Hàn Quốc, cả hai nước Mỹ và Nhật Bản đều gần như chắc chắn đang chuẩn bị thay đổi chính quyền.Về điều này, bà Rapp-Hooper nhận xét sự thay đổi chính trị là điều bất khả kháng, nhưng cả ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều là những quốc gia dân chủ phát triển. Trong năm ngoái, lãnh đạo các nước đã tập trung vào phương án thể chế hóa hợp tác ba bên, nên bà tin tưởng rằng ba nước sẽ có thể vững vàng trước sự thay đổi trong dài hạn.Quan chức NSC cũng tái khẳng định rằng vấn đề Bắc Triều Tiên là một trọng tâm trong hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Cả ba nước đều đã liên tục bày tỏ lo ngại về sự thắt chặt quan hệ giữa hai nước Nga-Triều, và đang xem xét các phương án đối phó bổ sung, ngoài các lệnh cấm vận trừng phạt mới để răn đe hai nước này.Bà Rapp-Hooper nhận xét Matxcơva và Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh hợp tác quân sự, không chỉ đe dọa tới bán đảo Hàn Quốc mà còn toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ đang xem xét lệnh cấm vận mới với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho giao dịch vũ khí Nga-Triều, cũng như các phương án khác để ngăn cản những giao dịch này. Dù vậy, quan chức NSC vẫn tái khẳng định lập trường Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng vô điều kiện bất cứ lúc nào về các chủ đề đa dạng.